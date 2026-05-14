Wizz Air refuerza su apuesta sostenible con su avión Airbus A321neo número 200

jueves 14 de mayo de 2026 , 10:00h

Wizz Air se enorgullece de anunciar la llegada de su avión Airbus A321neo número 200 (un Airbus A321XLR), un hito que pone de relieve el dinámico crecimiento de la aerolínea y su compromiso constante con la innovación y la eficiencia en materia de emisiones.

Desde que recibió su primer Airbus A321neo en 2019, la compañía ha ampliado de forma constante su flota con uno de los aviones de pasillo único más avanzados y eficientes del mundo. A lo largo de los últimos siete años, este proceso ha transformado las capacidades operativas de la aerolínea, permitiendo una mayor capacidad y una mayor comodidad para los pasajeros.

Una vez completada la entrega actual, se espera que la flota neo de Wizz Air esté compuesta por 6 A320neo, 8 A321XLR y 186 A321neo.

El diseño «de gran capacidad» del A321neo, que ofrece un número de asientos significativamente mayor que los aviones de la generación anterior, ha sido fundamental para el modelo de bajo coste extremo de Wizz Air. Al maximizar la eficiencia por vuelo, la aerolínea sigue ofreciendo opciones de viaje asequibles al tiempo que reduce su intensidad de emisiones.

Equipado con motores Pratt & Whitney de última generación, el A321neo ofrece un consumo de combustible hasta un 20 % menor y menos emisiones de CO₂ por asiento en comparación con los modelos anteriores. Esta eficiencia no solo respalda los objetivos de sostenibilidad de Wizz Air, sino que también contribuye a un funcionamiento más silencioso, reduciendo el impacto acústico para las comunidades cercanas a los aeropuertos.

Los pasajeros se benefician directamente de la moderna tecnología y las innovaciones en la cabina del avión. El espacioso interior, el ambiente más silencioso y la mejor calidad del aire crean una experiencia de vuelo más cómoda y agradable, lo que refuerza el enfoque de Wizz Air en la satisfacción del cliente junto con la excelencia operativa.

«Este hito refleja nuestro compromiso inquebrantable con el crecimiento, la innovación y la eficiencia en la intensidad de las emisiones», afirmó Owain Jones, director corporativo de Wizz Air. «Desde nuestro primer A321neo en 2019 hasta el número 200 de hoy, hemos creado una de las flotas más jóvenes y eficientes del sector. No se trata solo de celebrar unas cifras, sino de un testimonio de nuestra visión del futuro del transporte aéreo. No nos detenemos aquí, sino que continuamos con el desarrollo de nuestra flota y aspiramos a contar con una flota íntegramente compuesta por aviones neo para 2029, mejorando aún más la experiencia de los pasajeros y reduciendo aún más nuestra intensidad de emisiones».

De cara al futuro, Wizz Air tiene previsto continuar con su ambiciosa expansión, con más aviones A321neo en cartera. La aerolínea sigue centrada en aprovechar la tecnología de vanguardia para avanzar en su objetivo de cero emisiones netas, aumentar la eficiencia y ampliar su red por toda Europa y más allá.