Palladium Hotel Group inaugura The Site Ibiza en Playa d’en Bossa

lunes 22 de junio de 2026 , 09:30h

Palladium Hotel Group presentó The Site Ibiza, el nuevo destino ibicenco de Playa d’en Bossa que integra cultura, retail, hospitalidad y gastronomía en un único espacio. Un gran evento que marcó, además, la inauguración oficial de BLESS Ibiza The Site, el segundo hotel de la marca BLESS Collection Hotels en la isla, que destaca por su propuesta sobria y sofisticada en un entorno versátil e innovador.

The Site Ibiza mostró en esta cita su concepto integral que reúne dos hoteles de cinco estrellas con identidades propias y complementarias, como son BLESS Ibiza The Site y The Unexpected Ibiza Hotel; que sumados a IBIZA Gallery y su cuidada selección de boutiques de moda y pop-ups de las principales firmas internacionales, conforman un espacio cultural y artístico excepcional. Este enclave concentra un hub gastronómico de referencia compuesto por grandes marcas como Gordon Ramsay Hell’s Kitchen, StreetXO Ibiza, COYA Ibiza, Leña, Lobito de Mar, Sublimotion y TATEL Ibiza.

El acto de inauguración contó con numerosos amigos, rostros conocidos y representantes de las principales instituciones de la isla, como el Consell d’Eivissa, los Ayuntamientos de Eivissa, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia y Sant Joan de Labritja y de entidades empresariales como Fomento del Turismo, Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera o PIMEEF.

Durante la presentación, el presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats, destacó el profundo vínculo de la compañía con Ibiza y su apuesta continuada por el desarrollo de la isla. “Las raíces de nuestra empresa están en Ibiza y siempre hemos sentido una conexión especial con esta tierra. Durante décadas hemos crecido de la mano de la isla y, especialmente, de Playa d’en Bossa, una zona en la que llevamos años impulsando proyectos que contribuyen a elevar su posicionamiento y atractivo internacional. La inversión de más de 90 millones de euros realizada en este enclave refleja nuestro compromiso a largo plazo con Ibiza y nuestra voluntad de seguir atrayendo propuestas diferenciales que aporten valor al destino y lo consoliden como una referencia internacional”.

Por su parte, el CEO de Palladium Hotel Group, Jesús Sobrino, señaló que “The Site Ibiza representa uno de los proyectos más ambiciosos desarrollados por la compañía en los últimos años y es el mejor ejemplo de nuestra forma de entender la hospitalidad. Este espacio integra una propuesta única que combina alojamiento, gastronomía, entretenimiento y shopping, de la mano de marcas nacionales e internacionales de primer nivel. Con este proyecto seguimos avanzando en nuestra estrategia de crecimiento y transformación, basada en la excelencia, la innovación y la creación de experiencias diferenciales que aporten valor tanto a nuestros clientes como al destino”.

The Site Ibiza, la apuesta de Palladium Hotel Group por la isla

Con el proyecto, Playa d'en Bossa suma un nuevo espacio llamado a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la isla, reuniendo algunas de las marcas más reconocidas de los ámbitos de la hospitalidad, la gastronomía, el retail y la cultura y contribuyendo a ampliar y diversificar la oferta de uno de los destinos turísticos más relevantes del Mediterráneo. Con The Site Ibiza, Palladium Hotel Group, empresa perteneciente a Grupo Empresas Matutes, rinde homenaje a sus raíces ibicencas y a la zona en la que desde hace décadas impulsa una transformación a gran escala en pro de la calidad que supone un gran salto cualitativo. Convertir a Ibiza en un destino sereno, contemporáneo, en el que se ponga en valor la tradición, la libertad, la calma y la conexión orgánica de la isla son algunas de las premisas de The Site Ibiza.

En cuanto al alojamiento, el enclave cuenta con dos hoteles de cinco estrellas con identidades definidas que otorgan una perspectiva moderna y auténtica al concepto de lujo, como son BLESS Ibiza The Site y The Unexpected Ibiza Hotel.

BLESS Ibiza The Site, que celebró ayer su inauguración, traslada a la zona la filosofía de la marca BLESS Collection Hotels, fundamentada en la excelencia experiencial, el diseño con carácter, la alta gastronomía y una visión del bienestar entendida como placer consciente. Con 461 habitaciones, un interiorismo firmado por Lázaro Rosa-Violán Studio, un exclusivo centro wellness y su ambiciosa propuesta gastronómica, que conforman los restaurantes COYA Ibiza, Leña del chef Dani García, Sublimotion de Paco Roncero y Eduardo Gonzáles, y TATEL Ibiza, pertenecientes al hub gastronómico de The Site Ibiza, junto Handshake Speakeasy, además de outlets propios como La Sabina o The Alchemists, este hotel reinterpreta la esencia mediterránea desde una mirada contemporánea, sobria y profundamente cuidada.

Por su parte, The Unexpected Ibiza Hotel, inaugurado en 2025 tras una completa transformación e inspirado en el icónico Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, presenta un concepto que desafía las convenciones, con 181 habitaciones y suites. Una propuesta de entretenimiento de alta intensidad y el primer Gordon Ramsay Hell’s Kitchen de Europa. Además, para el deleite diurno cuenta con Lobito de Mar y su beach club, Oyster & Caviar Bar y The Beach, The Unexpected Ibiza.

En The Site Ibiza brilla con luz propia IBIZA Gallery, el espacio visionario de 4.800 m² desarrollado por Grupo Empresas Matutes, empresa propietaria de Palladium Hotel Group, y que cuenta con 20 boutiques de prestigiosas firmas y pop-ups exclusivos de reconocidas marcas internacionales.

Entre sus novedades, IBIZA Gallery incorpora este año nuevas firmas como Chloé, Orlebar Brown, Red Bull Alpha Tauri, reVOLVER Sunglasses o Aesop, arte contemporáneo y la gastronomía de vanguardia del restaurante StreetXO Ibiza, del chef Dabiz Muñoz.

Además, se consolida como un centro de creatividad, diseño y expresión artística de referencia en la isla gracias a la Cardi Gallery con exposiciones vanguardistas de artistas internacionales.

Con la inauguración de The Site Ibiza, Palladium Hotel Group materializa uno de los proyectos más relevantes de su historia reciente en la isla. Una iniciativa concebida para enriquecer la oferta de Playa d'en Bossa mediante experiencias diferenciales y colaboraciones con algunas de las marcas más reconocidas de los ámbitos de la hospitalidad, la gastronomía, el retail y la cultura.