Nobu Hotel Ibiza Bay presenta un nuevo programa de fitness de alta intensidad

lunes 20 de abril de 2026 , 08:30h

NOBU hotel Ibiza Bay presenta Kick the Barre, un retiro de la mano de la internacionalmente conocida Anna Lewandowska

Del 31 de mayo al 3 de junio, Nobu Hotel Ibiza Bay organiza Kick the Barre, un retiro transformador de tres noches que fusiona movimiento, mindfulness y lujo relajado en un entorno privilegiado frente al mar.

El programa está liderado por Anna Lewandowska, creadora del método Kick the Barre, triple campeona mundial de kárate, nutricionista y esposa del capitán del FC Barcelona, Robert Lewandowski. Con más de 15 años de experiencia, millones de mujeres alcanzadas a través de sus plataformas de fitness y reconocimientos como su posición en el top 3 de Forbes Women, Lewandowska se ha consolidado como una figura clave en la redefinición del bienestar contemporáneo. Además, es fundadora de Edan Studios en Barcelona, un espacio multiboutique que integra barre, pilates, entrenamiento funcional y danza en una comunidad vibrante.

Uno de los focos del retiro se encuentra en la innovadora disciplina Kick the Barre, un concepto original creado por Lewandowska que reinventa el barre clásico. El método combina la precisión y elegancia del ballet con la energía y potencia de las artes marciales, incorporando su característico “kick”, que lo distingue de los formatos tradicionales. Diseñado como un reflejo de la mujer moderna —multidimensional, fuerte, consciente y flexible—, ofrece un entrenamiento de bajo impacto, pero altamente efectivo que potencia fuerza, control y confianza.

En sintonía con la evolución actual del bienestar, Kick the Barre responde al creciente interés por entrenamientos que fomenten fuerza, equilibrio y recuperación sin añadir tensión innecesaria. Al centrarse en la estabilidad, la resistencia muscular, la movilidad y la coordinación, el método se alinea con la tendencia global hacia prácticas accesibles que cuidan cuerpo y mente.

Anna Lewandowska afirma: “Desde el principio, Kick the Barre ha sido sinónimo de calidad, precisión y experiencia. Traer este concepto a Nobu era un paso natural. Juntos estamos creando un retiro que combina entrenamientos únicos, un entorno incomparable y un enfoque holístico del bienestar; algo verdaderamente especial para nuestra comunidad.”

Durante los cuatro días, el programa fluye al ritmo de la isla. Las mañanas comienzan con sesiones bajo el sol y junto al mar, donde respiración y movimiento se sincronizan de forma natural. Los entrenamientos incluyen formatos como Kick the Barre Pure, Glutes, Total Body y Strong, diseñados para elevar el tono muscular, mejorar el equilibrio y profundizar la conexión cuerpo‑mente, con opciones aptas para todos los niveles. Las mañanas continúan con desayunos sobre la orilla en Chambao, seguidos de zumos orgánicos elaborados con productos locales y mezclas de adaptógenos tras el entrenamiento. Entre sesiones, los participantes pueden disfrutar de tratamientos de spa y experencias avanzadas de biohacking en el spa del hotel.

El programa incluye también una ruta de senderismo con Ibiza Hike Station, que permite descubrir paisajes ocultos y panorámicas espectaculares. Al caer la tarde, la experiencia se vuelve más social y animada, con la cena Omakase en el restaurante Nobu. También incluye una comida de despedida en Chambao.

Más que un retiro, Kick the Barre en Nobu Hotel Ibiza Bay es una invitación a reconectar con el cuerpo, redescubrir el movimiento y potenciar la fuerza en todas sus formas.

El retiro incluye:

• Tres noches de alojamiento mindful luxury en Nobu Hotel Ibiza Bay

• Desayuno diario en Chambao by the Beach

• Un tratamiento de spa signature

• Cena de bienvenida Omakase en Nobu Restaurant

• Almuerzo de despedida en Chambao

• Sesiones diarias de Kick the Barre con Anna Lewandowska

• Acceso al programa completo Kick the Barre (Pure, Glutes, Total Body & Strong)

• Ruta de senderismo con Ibiza Hike Station

• Zumos orgánicos y mezclas de adaptógenos tras cada entrenamiento

• Experiencias de bienestar cuidadosamente seleccionadas