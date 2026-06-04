BLESS Ibiza The Site inaugura su nueva propuesta de lujo, gastronomía y lifestyle

jueves 04 de junio de 2026 , 09:45h

El nuevo proyecto de Palladium Hotel Group reúne hotel, alta gastronomía, mixología y bienestar frente al Mediterráneo en un concepto integrado de hospitalidad contemporánea.

BLESS Ibiza The Site marca el inicio de una nueva etapa en la hospitalidad de lujo con una propuesta que integra gastronomía, entretenimiento y estilo de vida en un mismo espacio frente al Mediterráneo.

Concebido como una de las piezas clave de The Site Ibiza, el nuevo hotel de BLESS Collection Hotels, marca de lujo de Palladium Hotel Group, el proyecto redefine la experiencia lifestyle contemporánea a través de un concepto en el que hospitalidad, diseño y experiencias conviven de forma orgánica. El establecimiento contará con 461 habitaciones y un interiorismo firmado por Lázaro Rosa-Violán, con una estética de inspiración mediterránea sofisticada y vinculada a la esencia balear.

Gastronomía como eje central del proyecto

La propuesta culinaria se posiciona como uno de los principales pilares de The Site Ibiza, que reúne algunas de las firmas más reconocidas de la alta gastronomía internacional. Entre las novedades destacan COYA Ibiza, Leña y Lobito de Mar de Dani García, StreetXO de Dabiz Muñoz y Gordon Ramsay Hell’s Kitchen, que se suman a conceptos ya consolidados como Sublimotion de Paco Roncero y TATEL Ibiza.

Mixología y espacios experienciales

El proyecto amplía su propuesta más allá de la gastronomía con una oferta centrada en el entretenimiento, la mixología y el estilo de vida.

En la azotea del hotel, The Cloud 9 incorporará la presencia de Handshake Speakeasy, el reconocido bar de Ciudad de México situado en el número 2 de la lista The World’s 50 Best Bars, que trasladará su propuesta de coctelería creativa al Mediterráneo.

Dentro del hotel, espacios como The Alchemist, ubicado en el lobby, combinarán café de especialidad y coctelería de autor a lo largo del día. Por su parte, The Palm Club se presenta como el epicentro social del complejo, con piscina, camas balinesas, jaimas privadas y una oferta gastronómica basada en producto local, con paellas, pescados frescos, snacks de autor y sushi en vivo.

El espacio se completa con La Sabina, un concepto de all-day dining centrado en cocina mediterránea y producto fresco en un entorno relajado y abierto.

Bienestar y estilo de vida

La propuesta de BLESS Ibiza The Site integra también una visión enfocada al bienestar y el equilibrio personal. El hotel contará con un espacio de wellness y spa frente al mar, además de una zona fitness desarrollada junto a OWN STUDIO con Technogym, que incorpora un circuito de entrenamiento inteligente basado en tecnología biométrica para ofrecer experiencias personalizadas.

Con esta apertura, BLESS Ibiza The Site consolida un nuevo modelo de hospitalidad en el que gastronomía, diseño, bienestar y entretenimiento conviven en un mismo destino en el corazón del Mediterráneo.