Pikes Ibiza vuelve a la actividad con el inicio de temporada

martes 21 de abril de 2026 , 10:15h

Hay lugares que marcan el regreso del verano, casi como un ritual, y Pikes Ibiza es uno de ellos. Del 10 de abril al 31 de octubre, Pikes celebra el verano 2026 reivindicando aquello que no se puede copiar: carácter, comunidad y una forma genuina de entender la isla.

Mientras Ibiza evoluciona hacia lo masivo, Pikes representa orgullosamente otra forma de ser. Aquí no hay artificio. Solo un refugio adulto donde la música, el hedonismo y la libertad creativa siguen marcando el pulso. Fiel a su ADN rebelde y divertido, Pikes continúa siendo punto de encuentro para una escena internacional que busca autenticidad sin concesiones.

En 2026, la experiencia suma un nuevo capítulo con la llegada de la Marrakech Suite, una incorporación llamada a convertirse en objeto de deseo, y se suma a una propuesta vibrante donde música, gastronomía y hospitalidad componen una experiencia indivisible.

Hotel, música y gastronomía

En Freddies, el club que define la noche de Pikes, todo sucede como debe: sin poses ni teléfonos y con una energía difícil de replicar. Solo accesible para mayores de 27 años y mediante lista de invitados, sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de Ibiza. Su nombre lo toma de Mr. Mercury y la programación del verano avanza nombres ya confirmados como David Morales. Cada noche en Pikes es una fiesta, con una programación apta para entendidos que se desvelará próximamente. De día, Tropicana Pool Club marca el ritmo entre sesiones baleáricas, cócteles y plácidas horas al sol.

Las 25 habitaciones y suites encapsulan la historia viva del lugar. En especial, la Garden Suites Collection eleva la experiencia con una mezcla de elegancia clásica, estética British y guiños al legado musical de la casa: piezas mid-century, iconografía rock, tecnología de alta gama y detalles pensados para no querer salir, todo con un aspecto ultra high end.

Pikes Restaurant & The Sunday Roast

En Pikes Restaurant, el chef Tim Payne vuelve a escena con una carta renovada que equilibra técnica y nostalgia. Su cocina tiene alma de rock’n’roll y reinterpreta clásicos con precisión contemporánea, siempre desde el respeto al producto y la temporalidad. Platos sofisticados a la vez que reconfortantes como perfecta antesala de una noche en Freddies.

The Sunday Roast, heredero de los almuerzos de Toni Pike en los 90, regresa como uno de los planes más codiciados de la isla. Un festín sin complejos de carnes jugosas, salsa gravy, Yorkshire puddings y opciones veggie servido junto a la piscina con banda sonora en directo. Todos los domingos a partir de las 13h.

Marrakech Suite, puro espíritu Pikes

Y si hay un nuevo objeto de deseo este verano en Ibiza, ese es la Marrakech Suite. Concebida como un refugio cuidadosamente diseñado donde todo lo que sucede permanece en su interior, la nueva Marrakech Suite es una extensión natural del carácter Pikes, donde la noche adquiere una dimensión más íntima, casi secreta. El misterio envuelve esta nueva creación, lista para sorprender en 2026 y sumar un nuevo capítulo a su historia.