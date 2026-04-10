El primer retiro con perritos en Nobu Ibiza Bay

viernes 10 de abril de 2026 , 09:15h

Nobu Hotel Ibiza Bay presenta Paws and Presence, un retiro de bienestar desarrollado en colaboración con Camilla Sheeley, fundadora de Glowments Wellness. El programa nace de la convicción de que el bienestar auténtico surge de la conexión y la serenidad de los momentos compartidos, también junto a los compañeros caninos.

Situado en la bahía de Talamanca —entre los humedales protegidos de Ses Feixes y la playa dog friendly con su sendero costero— el retiro refleja la estrecha relación de Ibiza Bay con su entorno, su comunidad y la esencia genuina de la isla.

En el hotel, los perros forman parte de la familia. Basado en su filosofía pet friendly y en su compromiso con la inclusión, Paws and Presence amplía el espíritu de Tails of Talamanca, la experiencia canina del hotel, diseñada con el mismo nivel de cuidado, confort y atención al detalle que se ofrece a cada huésped. El compromiso con los animales se refleja también en la colaboración continuada del hotel con Sa Coma, el refugio municipal de perros de Ibiza. Lo que comenzó hace cuatro años con el lanzamiento del Dog Spaw se ha convertido en una relación a largo plazo basada en un propósito compartido: ayudar a más perros a encontrar un hogar. Entre las historias más entrañables está la de Thor, cuya visita a Ibiza Bay el año pasado culminó con su adopción definitiva, un ejemplo del impacto positivo que puede tener una hospitalidad guiada por valores.

Paws and Presence mantiene ese mismo espíritu. El programa invita a los huéspedes a desacelerar, reconectar y disfrutar a través de actividades diseñadas para nutrir el cuerpo, la mente y el vínculo con sus perros. La gastronomía ocupa un papel central, desde la cocina reconocida internacionalmente de Nobu —basada en la pureza, el equilibrio y la precisión— hasta un menú canino creado por el Executive Head Chef Enrico Maimonte en colaboración con veterinarios locales, garantizando una atención cuidada para todos los miembros de la familia.

El retiro de cuatro noches incluye alojamiento de lujo para huésped y perro, desayuno y comida diario en Chambao By the Beach, un tratamiento restaurador en Ibiza Bay Spa by Six Senses y una cena omakase de cinco pases en Nobu. A su llegada, los huéspedes reciben detalles de bienvenida, amenities personalizadas, señales de “doggy do not disturb”, juguetes y colchones de espuma viscoelástica para el máximo confort durante la estancia.

Las experiencias caninas se integran de forma natural en el programa: desde un almuerzo Canine à la Carte y un picnic en la playa hasta tratamientos Dog Spaw. Las actividades compartidas incluyen Doggy & Human Sunset Yoga, sesiones de Sound Healing en el Sea Deck y Doggy Circuits en la playa, creando oportunidades para moverse, relajarse y conectar.

En línea con los valores de Nobu Hotel Ibiza Bay, el retiro pone el foco no solo en el bienestar, sino también en el sentido de pertenencia: entre las personas, con la isla, con la comunidad y con sus más fieles compañeros de cuatro patas.