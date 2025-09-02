IBIZA Gallery, espacio dedicado al lujo, la moda, el arte y la gastronomía en la Playa d’en Bossa

martes 02 de septiembre de 2025 , 10:11h

Grupo de Empresas Matutes se complace en anunciar la apertura de IBIZA Gallery, un espacio multidimensional dedicado al lujo, la moda, el arte y la gastronomía diseñado como un destino experiencial de alto nivel en uno de los distritos más vibrantes de Ibiza: Playa d’en Bossa.

La apertura de IBIZA Gallery refuerza la posición de Ibiza como un destino de lujo global, contemporáneo y culturalmente relevante, en consonancia con la identidad vanguardista y creativa de la isla. El proyecto ha supuesto una inversión de 15M de euros. Como el nuevo símbolo del lujo mediterráneo, IBIZA Gallery aporta una nueva perspectiva, redefiniendo el concepto de compra y entretenimiento, que se eleva a un nivel superior inédito, guiado por la excelencia.

Combinando moda de alta gama, gastronomía de primer nivel, arte contemporáneo y experiencias exclusivas, todo en un mismo lugar, IBIZA Gallery ha sido concebido como un elegante e innovador espacio indoor-outdoor integrado en el entorno natural y urbano con un espectacular diseño arquitectónico.

Aquí el lujo no es una etiqueta, sino una experiencia holística de estilo de vida que fusiona diseño y arquitectura, moda y arte, música y gastronomía en el epicentro del lujo y la creatividad de Ibiza, Playa d’en Bossa, donde desde este verano se abre como el nuevo espacio de esparcimiento de Ibiza.

Lujo y moda

La oferta de contenido se ha cuidado al detalle y se articula en torno al concepto de lujo de vanguardia experiencial: desde boutiques de firmas de moda de alta gama como Cavalli, Missoni, Jil Sander y Sarda, a la primera tienda física de The Attico en el mundo, la firma milanesa especializada en sastrería a medida y accesorios masculinos artesanales Larusmiani y la primera boutique en España de la diseñadora Lisa Von Tang, un referente de culto de la estética East-meets-West.

La propuesta de moda incluye también firmas de streetwear de lujo como Antonioli y Golden Goose, entre otras, y experiencias wellness como el pop-up de Technogym, donde la icónica firma de fitness y bienestar presenta equipos de última generación y evaluaciones personalizadas mediante tecnología AI.

“El mayor desafío ha sido equilibrar autenticidad e innovación. Ibiza tiene alma, una mezcla de libertad bohemia, legado artístico y glamour moderno, que necesitábamos preservar al introducir un concepto de lujo de vanguardia”, explican Silvia Alonso, Directora General de IBIZA Gallery, y Danny Gómez, Director Global de Alianzas de Grupo de Empresas Matutes.

Diseño y arte

Adentrarse en un mundo donde el lujo no se define solo por lo que se compra, sino por cómo hace sentir, buscando la conexión con el estilo de vida de Ibiza. Esta es la visión de IBIZA Gallery, donde la prestigiosa Cardi Gallery abre su tercer espacio, después de Milán y Londres, para presentar en Ibiza exposiciones temporales de artistas modernos y contemporáneos en un espacio de escala monumental en una isla donde la creación artística ha sido y es un elemento vehicular. En el exterior, una obra del escultor italiano Mimmo Paladino, uno de los principales exponentes de la transvanguardia, recibe al visitante.

Como un destino mediterráneo, IBIZA Gallery introduce la náutica en su core no solo ofreciendo acceso exclusivo a servicios náuticos de primer nivel en colaboración de IGY Ibiza Marina, sino también con el impresionante flagship store de Waterdream. La firma de yates de lujo holandesa ha creado un espacio, diseñado en colaboración del estudio creativo UXUS, donde muestra modelos icónicos como el Waterdream 55 y 69, junto con objetos de diseño exclusivo y colaboraciones limitadas.

Gastronomía de altos vuelos

“Ibiza es sinónimo de exclusividad y de un estilo de vida único. Con la apertura de Ibiza Gallery pretendemos ofrecer a residentes y visitantes un espacio donde el lujo se experimente de forma integral, combinando moda, arte, gastronomía y experiencias de ocio en un marco incomparable”, subraya el Director Global de Alianzas de Grupo de Empresas Matutes, Danny Gómez.

En este acometido, la gastronomía tiene un papel destacado en la experiencia IBIZA Gallery. Los visitantes encontrarán una variada oferta de restaurantes de primer nivel. Entre ellos destacan Tatel Ibiza, The Oyster & Caviar Bar, Sublimotion by Paco Roncero y el primer Hell’s Kitchen de Gordon Ramsay en Europa.

El sorprendente espacio de Tomorrowland es otro de los tesoros de IBIZA Gallery. La marca despliega todo su universo creativo en una experiencia híbrida e inmersiva diseñada por Great Library Design Studio que es concept store y sunset terrace donde relajarse, escuchar música a la hora dorada y conectar con el ADN de Tomorrowland.

Además, su proximidad a dos de los mejores clubs del mundo, Ushuaïa Ibiza y Hï Ibiza, conocidos por sus espectaculares producciones artísticas y por una programación musical a cargo de DJs de renombre mundial, significa que tanto para quienes buscan fiesta de día y de noche como para quienes prefieren un ambiente más sofisticado, IBIZA Gallery satisfará todas las expectativas.