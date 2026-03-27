Diego Martín regresa con nueva música para celebrar sus 20 años de carrera

viernes 27 de marzo de 2026 , 08:45h

“CUANDO TODO DUERME” PRIMER AVANCE DE UN TRABAJO DISCOGRÁFICO QUE MUY PRONTO VERÁ LA LUZ

El regreso de DIEGO MARTÍN ya es un hecho. Tras varios años sin publicar música nueva, el artista se lanza de lleno a celebrar su 20 aniversario con “CUANDO TODO DUERME”. Este primer single de un futuro trabajo discográfico que llevará por título “DEJAVU” es un regreso a su sonido más característico, pero sin perder de vista las tendencias actuales.

“Cuando Todo Duerme” es una canción que combina energía, emoción y una producción contemporánea que atrapa desde el primer compás. El tema se adentra en ese instante íntimo en el que el silencio de la noche deja espacio a los recuerdos, que regresan con una intensidad casi física. Lejos de caer en la nostalgia pasiva, Diego Martín transforma esa memoria en impulso, en movimiento. La canción avanza con un ritmo envolvente que invita a dejarse llevar, sostenido por una interpretación luminosa y un estribillo de alto impacto que conecta de forma directa con el oyente. Todo ello se muestra en un enérgico videoclip donde podremos ver de nuevo la calidad interpretativa del cantante y también actor, Diego Martín.

DIEGO MARTÍN

Diego Martín es compositor, cantante y actor es uno de los artistas más reconocidos del pop español, con una trayectoria marcada por su capacidad para emocionar a través de canciones que conectan desde la honestidad y la cercanía. Artista polifacético con más de 15 años de carrera, cinco álbumes de estudio y un EP, que le han permitido conocer el éxito y sonar en las principales radios nacionales. En 2005 llegó al número 1 con su éxito “Déjame verte” junto a Raquel del Rosario incluido en su primer disco “Vivir no es solo respirar” (Disco de Platino). A lo largo de su carrera ha construido un universo propio en el que la melodía y la emoción son protagonistas. Hemos podido verle como actor en series como el Incidente (Antena 3TV) y Acacias 38 (TVE) e incluso, se encargó de adaptar al castellano los discos de “El Oficio de la vida” y “Accetto Miracoli” de Tiziano Ferro y “Sí” de Andrea Bocelli.