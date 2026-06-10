Pura Obsesión de Guille Zani ya está disponible en todas las plataformas

miércoles 10 de junio de 2026 , 08:15h

GUILLE ZANI pone el broche de oro discográfico a una temporada en la que ha dado pasos de gigante es su joven carrera. Desde el viernes 5 de junio está disponible en todas las plataformas “PURA OBSESIÓN” el primer EP de este cantautor y actor vallisoletano.

El lanzamiento reúne los temas ya adelantados durante varios meses “Alerta”, “Fotomatón”, “Ya me da igual” y “Desármame”, y estrena dos canciones nuevas “Segunda Parte” y el focus “Adrenalina”, un resumen de todo lo ocurrido durante este 2026 inolvidable para Zani y un grito para seguir adelante.

Aunque el año no ha hecho más que llegar al ecuador, Guille ya lo puede enmarcar en varios hitos que engloban su faceta de músico y su arranque en el mundo del cine. Mientras acudía a los premios Goya por su papel destacado en “Los Domingos”, Guille saboreaba también el éxito de los primeros singles, llenaba el Fulanita en Madrid con su recién estrenada banda y era invitado a tocar junto a Celtas Cortos en el concierto que ofrecieron antes más de 5.000 personas en Valladolid.

“Pura obsesión” recoge a lo largo de 6 temas las experiencias que marcan a la generación de Guille. Canciones que retratan los primeros amores y desamores, la lucha incansable por hacerse un hueco y los pasos que nos conducen de la adolescencia a la edad adulta. Experiencias enmarcadas en brillantes letras envueltas en el característico sonido orgánico y sin artificios que define al artista.

GUILLE ZANI

Cantante, compositor y productor emergente que combina la intimidad acústica con la energía de la producción contemporánea. Tras sus primeras apariciones en televisión (Got Talent, 2024) y en cine (Los domingos, 2025), llega el gran momento musical de Guille Zani. “Pura Obsesión”, grabado y producido por el ganador del Grammy, Christian Valencia, es el primer EP que cuenta con 6 canciones que son la carta de presentación de un artista que apuesta por la verdad en tiempos de postureos y artificios. Un proyecto lleno de melancolía y madurez temprana impropia de la generación a la que pertenece el artista. Guille Zani muestra todo su universo en sus composiciones, pensadas y repasadas, sufridas y meditadas, elaboradas a puño y letra durante meses de rodajes, viajes y desarrollo artístico.