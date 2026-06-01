Salistre convierte Joy Eslava en una playa de Cádiz

lunes 01 de junio de 2026 , 08:30h

Actualizado el: 31/05/2026 23:17h

Hace unas noches atrás, era mayo, Madrid olió un poco más a sal. Y por una noche la capital tuvo playa…

Bastó con que las luces de Joy Eslava o Teatro Eslava, como se prefiera, aunque yo lo prefiero a la antigua usanza y así se amontonan recuerdos, se apagaran y comenzaran a sonar los primeros acordes para que el histórico recinto madrileño dejara de ser asfalto y terciopelo y se transformara, durante algo más de hora y media, en una prolongación emocional de Cádiz.

Salistre amarraba en la capital para presentar Vaivén, su primer álbum de estudio, dentro de una gira que confirma el ascenso de una banda que ha sabido convertir la cercanía en identidad y la honestidad en discurso.

El concierto llegaba precedido por una expectación considerable.

No sólo por el evidente crecimiento del grupo en redes y plataformas, sino porque había curiosidad por comprobar cómo ese fenómeno orgánico y viral se traducía sobre un escenario de gran formato como el de Joy Eslava.

Y la respuesta fue clara desde el principio: Salistre funciona mejor cuando deja de parecer una promesa y se limita a ser lo que ya es, una banda con personalidad propia y una conexión totalmente natural con su público.

La puesta en escena huyó del exceso.

Nada de artificios grandilocuentes ni narrativas prefabricadas. El protagonismo recayó, como debía, en las canciones. Y ahí Vaivén demostró tener más cuerpo del que algunos podían imaginar tras el ruido de TikTok o la etiqueta fácil de “fenómeno viral”. Hay en el repertorio de Salistre una mezcla curiosa de pop andaluz, rumba suave, mestizaje y canción costumbrista que, sin reinventar nada, consigue sonar auténtica.

El público —muy joven en buena parte, aunque transversal— respondió con una entrega constante. No era el típico concierto madrileño de escucha distante y móvil en alto permanente. Aquí se cantaba. Mucho. A veces incluso demasiado, hasta el punto de tapar parcialmente algunas letras. Pero eso también habla del momento que vive la banda: Salistre ya no toca únicamente para ser escuchado, sino para ser compartido emocionalmente.

Uno de los grandes aciertos del concierto fue el equilibrio entre celebración y vulnerabilidad.

La banda manejó bien los tempos, alternando canciones expansivas con momentos más íntimos donde la sala bajaba revoluciones y aparecía cierta melancolía de costa, de carretera y de amistad de barrio. Ahí es donde mejor funciona Salistre: cuando parece que las canciones no intentan impresionar a nadie. Y además con colaboraciones especiales y casi, casi inesperadas como la aparición de Lérica para hacer mayor la fiesta que sacudía el recinto, lleno a rebosar que se dice, pero que en este caso era “literalmente literal”.

Musicalmente, el grupo mostró solvencia y una evidente evolución respecto a sus primeros directos. Hubo detalles todavía mejorables —algunos problemas puntuales de mezcla y cierta irregularidad vocal en determinados pasajes más exigentes—, pero también una sensación clara de crecimiento. La banda ya no transmite únicamente frescura; empieza a transmitir oficio.

Especialmente notable fue la naturalidad con la que defendieron los nuevos temas de Vaivén. No sonaron como piezas obligatorias de un disco recién salido, sino plenamente integradas en un repertorio que el público ya siente suyo. Eso no es tan habitual como parece. Muchas bandas emergentes sobreviven gracias a uno o dos himnos; Salistre empieza a dar señales de catálogo.

También ayudó el contexto. Pocas salas encajan tan bien con una propuesta así como Joy Eslava, ese extraño cruce entre historia madrileña y euforia popular. El concierto tuvo algo de rito de paso: la sensación de estar viendo a un grupo abandonar definitivamente la categoría de “promesa” para entrar en otra conversación.

Al final, más allá del repertorio o de la precisión técnica, lo verdaderamente importante fue la atmósfera.

Salistre consiguió algo complicado en una ciudad como Madrid: que durante una noche el público sintiera menos prisa. Que una sala abarrotada pareciera una reunión de amigos junto al mar. Y eso, en tiempos de conciertos pensados para consumirse más que para vivirse, tiene bastante valor.

Y así los asistentes nos emocionamos con “Pa’ mi mare” y esos recuerdos que todas las madres, pasadas, presentes y futuras se nos amontonan en el corazón; “Contigo” y esa necesidad de amor, y “Nuestra canción” un homenaje a Robe (Iniesta) que nos ha dejado a los amantes o no de la música sincera, un poco traspellados y huérfanos de esa referencia…

Y más y más temas que salpicaron con agua de ese mar gaditano nuestros pies y por qué no decirlo, nuestros corazones marineros…

Quizá todavía sea pronto para saber hasta dónde llegará esta banda gaditana.

Pero lo ocurrido en Joy Eslava dejó una certeza difícil de discutir: Salistre ya no pertenece únicamente al circuito de la promesa emergente. Empieza a pertenecer al de los grupos capaces de generar identidad colectiva. Y eso, al final, es lo que diferencia una moda pasajera de un proyecto con recorrido.

SALISTRE:

Originarios de Barbate y San Fernando, esta banda gaditana nacida en 2016 recorre el mapa con un estilo fresco y natural. Sus temas orgánicos llegan a millones de fieles en redes, convirtiéndose en virales. Un fenómeno musical directo que conquista cada rincón con su esencia pura.