Guille Zani, el despertar de una carrera prometedora

viernes 10 de abril de 2026 , 08:30h

DE LOS PREMIOS GOYA A LOS ESCENARIOS

2026 está siendo sin duda el año de GUILLE ZANI, un joven cantautor y actor vallisoletano que ha visto como en los últimos meses su carrera daba un gran salto tanto en su faceta musical como en la gran pantalla.

Mientras acudía a los premios Goya por su papel destacado en “Los Domingos”, Guille saboreaba también el éxito de los primeros singles adelantados (“Alerta”, “Fotomatón” y “Ya me da igual”) de “Pura Obsesión”, su primer trabajo discográfico que muy pronto verá la luz.

Y el jueves 9 de abril, Guille se subió al escenario de la madrileña sala Fulanita de tal para presentar por primera vez sus canciones junto a su nueva banda con la que comenzará en breve una gira por diferentes ciudades. Sin apenas promoción el joven cantautor roza un Sold Out que viene a evidenciar las ganas del público por la original apuesta musical de Zani que transita entre sonidos clásicos y letras comprometidas que hablan en primera persona sobre los problemas de los más jóvenes.

Unas horas después del concierto se lanzará “Desármame”, último avance del EP “Pura Obsesión”, y una muestra más del talento compositivo y vocal del artista. El tema nos habla de la pérdida de la inocencia en el paso de la adolescencia a la edad adulta. Experiencias desgarradoras en las que algunas personas se van, otras se quedan mientras aprendemos a entrar en nuevas relaciones... 'Desármame' es el recuerdo de un Guille aún más joven, que revive el miedo a perder la inocencia y a agarrarse al sentimiento de tener a alguien al lado. Todo ello envuelto en el característico sonido que le define y plasmado en un videoclip que sigue ahondando en la naturalidad que envuelve todo el proyecto.

GUILLE ZANI

Cantante, compositor y productor emergente que combina la intimidad acústica con la energía de la producción contemporánea. Tras sus primeras apariciones en televisión (Got Talent, 2024) y en cine (Los domingos, 2025), inicia con ‘Alerta’, “Fotomatón” y “Ya me da igual” el camino hacia el EP “Pura Obsesión”, grabado y producido por el ganador del Grammy, Christian Valencia. Este primer proyecto de Guille Zani es una carta a la melancolía, al mirar atrás en busca de un pasado que no volverá. Un pasado que se evita recordar, que evoca miradas rotas y suspiros melancólicos. Guille Zani hace gran énfasis en sus letras: pensadas y repasadas, sufridas y meditadas. Elaboradas a puño y letra durante meses de rodajes, viajes y desarrollo artístico.