WOW Porto acoge por primera vez el Oktoberfest, la tradición alemana llega a Oporto

viernes 03 de octubre de 2025 , 08:31h

Por primera vez, WOW Porto, el barrio cultural de Gaia, acogerá el Oktoberfest y traerá a Oporto la verdadera esencia de la tradición bávara. Con la colaboración especial de la marca de cerveza alemana Erdinger, el evento tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre y promete dos días de fiesta, cerveza, gastronomía y música.

Inspirado en el emblemático festival de Múnich, el Oktoberfest en WOW Porto recrea la experiencia auténtica, pero con un toque único de identidad portuguesa. Durante los dos días, se podrán degustar cervezas clásicas, acompañadas de una oferta gastronómica que combina lo mejor de Baviera con los irresistibles sabores de Portugal.

En el menú habrá bratwurst, pretzels, apfelstrudel, la tradicional Schwarzwälder Kirschtorte y muchos otros platos típicos alemanes, pero tampoco faltarán francesinhas, bifanas, bolinhos de bacalhau, pão com chouriço y otras especialidades nacionales que completan este viaje cultural y gastronómico.

La música también tendrá un papel central en esta celebración. El sábado 11 de octubre, el ambiente lo animarán los DJ Henri Josh, Diogo Ribas y Tiago Afonso, con el MC Henrique Mano garantizando la energía y la interacción con el público. El domingo 12 de octubre, la fiesta continúa con los DJ Henri Josh y Artur, asegurando que la diversión dure hasta el último brindis.

“WOW Porto quiere que esta primera edición del Oktoberfest sea realmente inolvidable y marque el inicio de una nueva tradición en la ciudad. Juntaos con vuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo. Nos gustaría animaros incluso a vestiros de gala, ¡sería muy divertido!”, anima Cláudio Sousa, director de restauración de WOW Porto. El reto está servido, con o sin traje, hay que levantar las copas al son de un entusiasta « ¡Prost!».

El festival se celebra en el Lemon Plaza y en el Street Market de WOW Porto. El 11 de octubre, el evento abre a mediodía y se prolonga hasta la una de la madrugada, mientras que el 12 de octubre las puertas estarán abiertas entre las 12:00 y las 22:00.