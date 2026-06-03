Geox incorpora una nueva tecnología de ventilación a sus sandalias

La firma italiana presenta Climasandal, el primer modelo equipado con la innovadora tecnología Ventilated Cushioning System, un sistema que activa la ventilación bajo el pie durante la marcha para ofrecer mayor frescor, confort y ligereza.

Geox presenta Climasandal, la nueva era de las sandalias transpirables

Detrás de cada gran innovación suele haber una idea sencilla. En el caso de Geox, todo comenzó con la intuición de su fundador y presidente, Mario Moretti Polegato, quien revolucionó la industria del calzado al desarrollar una tecnología capaz de hacer que los zapatos respiraran. Gracias a una patente que incorporaba perforaciones en la suela sin comprometer la impermeabilidad, la marca italiana transformó el concepto de confort y abrió un nuevo camino en el sector.

Ahora, Geox da un paso más en su apuesta por la innovación con el lanzamiento de Climasandal, una nueva generación de sandalias equipadas con la tecnología patentada Ventilated Cushioning System, diseñada para ofrecer una experiencia de frescor y bienestar sin precedentes.

Una tecnología que respira con cada paso

El nuevo sistema Ventilated Cushioning System introduce un innovador mecanismo de ventilación activa que aprovecha el movimiento natural al caminar para favorecer la circulación del aire bajo la planta del pie.

Su funcionamiento se basa en una estruct

ura integrada en la suela que actúa en tres fases coordinadas:

Una almohadilla situada en la zona del talón se comprime con el peso corporal, activando el flujo de aire.

Un sistema interno de canales dirige ese aire hacia la parte delantera del pie.

Las aperturas estratégicamente ubicadas en la zona del antepié permiten su salida, generando una sensación constante de frescor.

La tecnología se completa con una suela de doble densidad que combina una zona más blanda, esencial para el correcto funcionamiento del sistema, con una sección más firme que aporta estabilidad y seguridad en cada paso.

Frescor, amortiguación y ligereza

La nueva patente de Geox ha sido concebida para mejorar el confort diario mediante tres beneficios clave:

Ventilación: favorece la circulación continua del aire bajo el pie, ayudando a mantenerlo fresco y seco incluso en los días más calurosos o durante un uso prolongado.

Amortiguación: la almohadilla ubicada en el talón absorbe el impacto de la pisada y libera progresivamente la energía acumulada, proporcionando una sensación de suavidad y confort.

Ligereza: todos los componentes del calzado —desde la plantilla hasta la suela y el corte superior— han sido seleccionados para minimizar el peso y facilitar el movimiento natural al caminar.

Climasandal, el estreno de la nueva tecnología

La tecnología Ventilated Cushioning System debuta en la colección Primavera-Verano 2026 con los nuevos modelos Climasandal, disponibles tanto para mujer como para hombre.

La propuesta femenina llega en dos versiones diferenciadas. La primera apuesta por una estética urbana y contemporánea, confeccionada en tejido engineered mesh y disponible en tonos que van desde el rosa empolvado y el púrpura hasta el blanco hielo y el azul suave. El diseño se completa con una ligera suela de EVA de líneas aerodinámicas y una elegante hebilla cromada.

La segunda versión presenta un carácter más casual y versátil, con triples tiras cruzadas realizadas en ante, nobuk o piel, acabadas con hebilla metálica y disponibles en colores neutros como negro, beige y marrón.

Para hombre, Climasandal propone una imagen atemporal y funcional, ideal tanto para la ciudad como para las vacaciones. Los modelos incorporan dobles tiras en ante o piel con hebilla metálica y se presentan en una gama cromática inspirada en tonos naturales como regaliz, chocolate y avellana.

Con este lanzamiento, Geox vuelve a poner la innovación al servicio del bienestar, trasladando su histórica experiencia en transpirabilidad al universo de las sandalias y redefiniendo el confort para la temporada estival.