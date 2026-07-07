DEICHMANN presenta las sneakers masculinas que marcarán tendencia este verano

martes 07 de julio de 2026 , 10:00h

Con el fútbol como uno de los grandes protagonistas del verano y los encuentros entre amigos multiplicándose, la firma presenta una selección de zapatillas versátiles que unen diseño, confort y espíritu urbano para acompañar cualquier plan.

DEICHMANN Calzados, filial del grupo alemán DEICHMANN SE y primer minorista de calzado de Europa, presenta su nueva selección de sneakers masculinas para este verano. Una colección diseñada para quienes buscan un calzado cómodo, actual y versátil, capaz de adaptarse tanto a una jornada de trabajo como a una tarde de ocio o a una reunión para disfrutar del mejor fútbol.

Durante los meses estivales, el deporte rey vuelve a convertirse en un fenómeno social que reúne a amigos y familiares frente a cada partido. Terrazas, viajes improvisados, festivales y escapadas comparten protagonismo con un calendario deportivo que invita a vivir el verano con un estilo relajado y funcional.

En este contexto, las sneakers se consolidan como una de las piezas esenciales del armario masculino. Su versatilidad permite crear looks informales sin renunciar al diseño, convirtiéndolas en el complemento perfecto para cualquier ocasión. DEICHMANN propone una colección que reinterpreta las siluetas deportivas con un aire contemporáneo, materiales ligeros, suelas resistentes y acabados actuales, respondiendo a una tendencia donde la comodidad y el estilo conviven de forma natural.

Las sneakers blancas vuelven a liderar las tendencias de la temporada. Atemporales y fáciles de combinar, encajan tanto con bermudas y camisetas como con vaqueros o pantalones cargo. Entre las novedades destaca un modelo blanco con detalles en naranja que aporta un toque dinámico y deportivo.

La colección también incorpora propuestas en tonos neutros como el gris, una apuesta segura para quienes buscan un estilo urbano, elegante y fácil de combinar durante todo el día. El verde introduce un aire fresco inspirado en el universo deportivo y aporta personalidad sin perder versatilidad. Para quienes prefieren un acabado más sofisticado, la sneaker de piel en color marrón se convierte en la alternativa perfecta, ideal para pasar con naturalidad de una jornada laboral a una cena o a un encuentro informal.

Con esta propuesta, DEICHMANN reafirma su compromiso con un calzado masculino accesible, moderno y funcional, pensado para acompañar el ritmo del verano y responder a las necesidades de un consumidor que prioriza el confort sin renunciar al estilo.

Además de su colección propia, DEICHMANN ofrece una amplia selección de modelos de algunas de las marcas más reconocidas del mercado, como Adidas, Fila, New Balance, Nike, Puma o Skechers, consolidándose como un referente donde moda, deporte, calidad y precio competitivo van de la mano.

DEICHMANN presenta D+, su nueva tarjeta de fidelidad en España

DEICHMANN España lanza D+, su nuevo programa de fidelización, creado para premiar la confianza de sus clientes con ventajas exclusivas tanto en tiendas físicas de la Península y Baleares como en la tienda online.

Al registrarse, los usuarios reciben un cupón de bienvenida de 5 euros para su próxima compra (mínimo de 30 euros y excluidos los artículos en promoción). El programa también incluye descuentos especiales por cumpleaños, promociones exclusivas y ventajas adicionales a lo largo del año.

El registro puede realizarse fácilmente a través de la página web de DEICHMANN o de forma automática para quienes ya dispongan de una cuenta de cliente. El cupón de bienvenida tiene una validez de 30 días desde la fecha de alta y puede utilizarse tanto en establecimientos físicos como en la tienda online.