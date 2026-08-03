El animal print conquista los clásicos de BIRKENSTOCK con la nueva colección Animal Pack

BIRKENSTOCK reinventa sus iconos con la colección Animal Pack inspirada en los estampados salvajes.

El estampado animal continúa siendo uno de los grandes clásicos de la moda y vuelve a cobrar protagonismo con Animal Pack, la nueva colección de BIRKENSTOCK, que reinterpreta algunos de sus modelos más emblemáticos a través de acabados inspirados en las texturas y patrones de la naturaleza.

La firma alemana incorpora esta tendencia a diseños tan reconocibles como Arizona, Boston, Madrid y Gizeh, todos ellos fabricados sobre la icónica plantilla anatómica de corcho y látex que ha convertido a la marca en un referente internacional del calzado cómodo.

La colección apuesta por una lectura contemporánea del animal print sin renunciar a la identidad de BIRKENSTOCK, combinando materiales de calidad, acabados artesanales y una estética atemporal con nuevos juegos de texturas y relieves.

Entre las novedades destaca una versión del modelo Arizona confeccionada en piel con pelo y estampado de leopardo de inspiración pictórica, rematada con hebillas doradas y plantilla semi-Exquisite. La colección incorpora también acabados con efecto cocodrilo en tonos marrones para los modelos Arizona y Gizeh, así como diseños en piel de ante con discretos estampados de serpiente y leopardo en colores Oyster, Pepper y Sandcastle para Boston y Arizona.

La propuesta se completa con versiones en Birkoflor® que reproducen estampados mate de leopardo y pitón en los modelos Madrid, Gizeh y Arizona, disponibles tanto con la clásica hebilla de la firma como con la distintiva Big Buckle.

Con Animal Pack, BIRKENSTOCK demuestra que sus diseños más icónicos pueden evolucionar al ritmo de las tendencias sin perder la comodidad, la funcionalidad y la calidad que caracterizan a la marca desde hace décadas.