El calzado destalonado (mules) gana protagonismo en los looks estivales

miércoles 05 de agosto de 2026 , 08:15h

Los mules vuelven a situarse entre los grandes protagonistas del armario estival. Su comodidad, facilidad para combinar con todo tipo de prendas y capacidad para adaptarse tanto a looks informales como a estilismos más cuidados consolidan este calzado como una de las apuestas imprescindibles de la temporada.

En línea con esta tendencia, Deichmann presenta una nueva selección de cinco modelos que reinterpretan algunos de los códigos estéticos más destacados del verano, como el efecto ante, el denim, los bordados artesanales, el animal print o las hebillas de gran tamaño.

Entre las propuestas destaca un mule cerrado en efecto ante, de color camel y con hebilla, inspirado en la estética boho y pensado para combinar con vestidos vaporosos, conjuntos de lino o prendas vaqueras. A él se suma un diseño en denim rematado con un gran lazo, que aporta un aire desenfadado y femenino, y otro modelo en tono beige con bordados y doble hebilla, una opción de inspiración artesanal para quienes buscan un estilo relajado sin renunciar a la personalidad.

La colección se completa con un mule de estampado de leopardo, uno de los motivos que vuelve a ganar protagonismo esta temporada, y un modelo negro con acabado acolchado y hebilla XL que demuestra que los tonos oscuros también tienen cabida en los estilismos de verano cuando se combinan con materiales y acabados actuales.

Más allá de las tendencias, la propuesta responde a una demanda creciente de calzado funcional y confortable, pensado para acompañar desde la jornada laboral hasta escapadas de fin de semana o planes de ocio sin renunciar al diseño.

Con esta colección Primavera-Verano 2026, Deichmann refuerza su apuesta por un calzado que combina moda, comodidad y precio accesible. Los nuevos modelos ya están disponibles en la red de tiendas de la firma, así como en su tienda online y aplicación móvil.