Nobu Hotel Ibiza Bay presenta sus dos nuevas aperturas gastronómicas para este verano

jueves 18 de junio de 2026 , 09:00h

Nobu Hotel Ibiza Bay amplía su propuesta gastronómica con dos nuevas incorporaciones que refuerzan su oferta diurna y familiar. El hotel inaugura en junio Bar at the Bay y lanza Nobu Lunch & Pool Experience, consolidando su posición como uno de los enclaves culinarios más dinámicos del verano en la isla.

El 26 de junio llega Nobu Lunch & Pool Experience, una propuesta que traslada la cocina japonesa contemporánea de Nobu al horario de mediodía, en horario de 13:00PM a 16:00PM. La experiencia combina un almuerzo en la terraza del restaurante con acceso a la zona de piscina, configurando una jornada completa que integra gastronomía y descanso. La carta incluye los clásicos de la casa y una selección de platos que representan la identidad culinaria de Nobu en un formato adaptado al ritmo diurno del hotel. La iniciativa combina acceso a las camas balinesas del área de piscina con un almuerzo en la terraza del restaurante Nobu. La propuesta está dirigida tanto a huéspedes como a visitantes y se articula como una experiencia completa: un ritmo relajado, gastronomía reconocida internacionalmente y un entorno mediterráneo que define la identidad del hotel. Además de sushi, la carta incluye platos emblemáticos y una selección de sabores que representan la cocina japonesa contemporánea. Tras el almuerzo, se puede continuar la jornada en la piscina.

Un día antes, el 25 de junio, abre sus puertas Bar at the Bay, un espacio concebido como punto de encuentro informal junto al mar. Su propuesta se basa en platos mediterráneos y opciones pensadas para un público amplio, desde pizzas y pastas hasta ensaladas y elaboraciones a la parrilla. El concepto se orienta a familias y a quienes buscan una alternativa relajada dentro del propio hotel.

Con estas dos aperturas, Nobu Hotel Ibiza Bay amplía su oferta para visitantes y residentes, reforzando su presencia en la escena gastronómica de la isla durante la temporada alta.

Acerca de Nobu Hotel Ibiza Bay. Desde que abrió sus puertas en 2017, Nobu Hotel Ibiza Bay es el principal destino 5 estrellas de la isla y ofrece 152 habitaciones de diseño, de las cuales 90 son suites. Sus lujosas instalaciones incluyen, entre otros, The Ibiza Bay Spa by Six Senses, tres restaurantes, pool bar, Kids Club, una boutique, dos piscinas -una solo para adultos y otra familiar-, un lounge, o un rooftop con impresionantes panorámicas sobre la bahía. Ha sido reconocido por los prestigiosos Reader's Choice Awards 2020 de Conde Nast Traveler en el Top 20 de hoteles en España y Portugal. También fue distinguido en la categoría Resort del Año de Small Luxury Hotels. British Airways le otorgó el premio a la Excelencia del Cliente y en 2025 recibió la calificación de cuatro estrellas por la prestigiosa Forbes Travel Guide.