TRS Ibiza Hotel celebrará el eclipse solar con una semana de experiencias únicas

jueves 09 de abril de 2026 , 09:45h

El hotel celebrará el eclipse del 12 de agosto con un evento exclusivo en Gravity Rooftop, paquetes especiales de estancia y experiencias privadas diseñadas para disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año

El próximo 12 de agosto tendrá lugar uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar total visible desde pocos lugares del mundo, entre los cuales España será uno de los enclaves privilegiados para disfrutar de este hito. Las Islas Baleares se posicionan como punto estratégico según los expertos para poder contemplar este fenómeno único. Concretamente, en Ibiza, TRS Ibiza Hotel -el primer hotel all inclusive premium solo para adultos, reconocido por ofrecer uno de los mejores atardeceres de la isla y una propuesta gastronómica de calidad internacional-, ubicado en Sant Antoni ha diseñado la Special Total Eclipse Week, una programación de experiencias exclusivas pensadas para que huéspedes y visitantes vivan este fenómeno de una forma única.

El momento central será el Eclipse Full View Event, que tendrá lugar en el icónico Gravity Rooftop. Desde este increíble rooftop, con vistas al Mediterráneo y el mejor atardecer de la isla, los asistentes podrán disfrutar de una vista panorámica del eclipse y de la puesta de sol en un ambiente diseñado para la ocasión, con música en vivo, DJs, espectáculo de iluminación y una propuesta gastronómica especial. La experiencia incluirá tres cócteles de autor, aperitivos y estaciones gastronómicas. El evento se celebrará de 18:30h a 23:00h horas y tendrá un precio de 100 euros por persona (75 euros para huéspedes del hotel).

Para quienes deseen convertir este momento en una escapada especial, el hotel ha creado Eclipse Essence Stay, un paquete de estancia para conectar con la verdadera energía de este fenómeno que incluye acceso al evento del eclipse, circuito de aguas de Zentropia Palladium Spa & Wellness, obsequio de bienvenida y una sesión de Sound Healing Yoga -una práctica que combina movimiento suave, respiración y vibraciones sonoras para llevar al cuerpo y la mente a un estado profundo de relajación y equilibrio interior- el mismo día del fenómeno. La experiencia estará disponible para reservas que incluyan la noche del 12 de agosto.

Además, TRS Ibiza Hotel ofrecerá Private Eclipse Romance, una propuesta diseñada para parejas que quieran vivir el eclipse en un entorno íntimo. Este plan experiencial incluye habitaciones con garantía de vista panorámica al fenómeno, servicio exclusivo de room service durante el eclipse, acceso al post-evento de Gravity Rooftop, circuito de aguas en Zentropia Palladium Spa & Wellness, amenidad de bienvenida y una sesión de Sound Healing Yoga.

Con esta programación especial, TRS Ibiza Hotel invita a sus huéspedes a formar parte de un momento único, combinando naturaleza, bienestar, gastronomía y entretenimiento en uno de los enclaves más espectaculares de la isla, disfrutando de un evento único.