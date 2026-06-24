LATAM Airlines inaugura sus primeros vuelos chárter de pasajeros con combustible sostenible SAF

miércoles 24 de junio de 2026 , 09:15h

LATAM Airlines Group concretó sus primeros vuelos chárter de pasajeros con asignación de Combustible Sostenible de Aviación (SAF), permitiendo reducir 160 toneladas de emisiones de CO₂ asociadas a los vuelos realizados junto a la compañía francesa de expediciones de lujo PONANT.

La operación contempló un total de 13 vuelos entre Santiago de Chile y Ushuaia en Argentina, a las que se asignaron 22.400 galones de SAF bajo la metodología de cadena de custodia Book and Claim. Esta iniciativa se convierte en el primer proyecto de reducción de emisiones asociado a operaciones chárter de pasajeros desarrollado por LATAM junto a un cliente.

Este hito representa un paso concreto en la estrategia de sostenibilidad de LATAM y demuestra cómo la colaboración entre aerolíneas y clientes puede contribuir a acelerar la transición hacia una aviación de menor impacto ambiental.

“En LATAM estamos convencidos de que avanzar hacia una aviación más sostenible requiere el compromiso y la colaboración de toda la cadena de valor. Esta operación junto a PONANT demuestra que hoy ya existen mecanismos concretos para que nuestros clientes puedan ser parte de la reducción de emisiones asociadas a sus operaciones aéreas, mientras continuamos impulsando el desarrollo y la adopción de combustibles sostenibles de aviación en la región”, señaló Thibaud Morand, Gerente General de LATAM Airlines para Europa, Asia y Oceanía.

Por su parte, Wassim Daoud, Director de RSE y Desarrollo Sostenible de PONANT EXPLORATIONS, señaló: «Esta colaboración con LATAM representa un paso más en nuestro compromiso con un turismo más sostenible. Estamos orgullosos de contribuir, junto a LATAM, al desarrollo de iniciativas capaces de apoyar la descarbonización del transporte y de ofrecer a nuestros pasajeros experiencias de exploración más respetuosas con el medio ambiente».

La reducción de emisiones fue calculada siguiendo la metodología establecida por CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), comparando los factores de emisión del combustible fósil Jet-A1 con los del SAF utilizado.

El combustible utilizado corresponde a Neste MY SAF™, producido a partir de materias primas renovables, permitiendo una reducción de emisiones de ciclo de vida de un 74,72% en comparación con el combustible convencional.

Compromiso con una aviación más sostenible

Este proyecto forma parte de los esfuerzos que LATAM viene desarrollando para avanzar en su estrategia de sostenibilidad y en su objetivo de alcanzar emisiones netas cero al año 2050.

Para ello, la compañía trabaja sobre cuatro pilares: la modernización de flota, la eficiencia operacional, el impulso al uso de Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF) y la compensación de emisiones a través de proyectos estratégicos para la región como medida complementaria.

Estos avances han sido reconocidos internacionalmente. En febrero de este año, LATAM fue destacada por S&P Global como una de las aerolíneas con mejor desempeño en sostenibilidad a nivel mundial, ubicándose en el quinto lugar global y como la primera aerolínea de todo el continente americano.