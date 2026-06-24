Reconocimiento internacional a LATAM Airlines por su compromiso ambiental

miércoles 24 de junio de 2026 , 09:45h

La iniciativa CO2BIO, apoyada por LATAM Airlines Group y desarrollada junto a la Fundación Cataruben para apoyar la conservación de más de 420 mil hectáreas de sabanas inundables en la Orinoquía colombiana, fue reconocida en la categoría de ‘Preservación de fauna y flora’ en una edición que registró un récord de participación internacional.

LATAM Airlines Group consolida su liderazgo en sostenibilidad y acción climática aplicada gracias al impacto de CO2BIO, un programa que busca apoyar la conservación de más de 420 mil hectáreas de sabanas inundables en la Orinoquía colombiana. El proyecto, desarrollado en alianza con la Fundación Cataruben, ha resultado ganador en la categoría de ‘Preservación de fauna y flora’ en la edición 2026 de los Premios Traveling for Happiness, organizados por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) y Connecting Heads.

A la gala de entrega de premios, celebrada en Madrid, ha asistido Thibaud Morand director general de Europa, Asia y Oceanía, en representación de la compañía, quien ha sido el encargado de subir al escenario para recoger un galardón que coincide con una edición histórica del certamen, marcada por un récord absoluto de 75 candidaturas internacionales.

«Este reconocimiento refleja nuestra convicción de que la sostenibilidad debe formar parte de cada decisión que tomamos como grupo. Iniciativas como CO2BIO demuestran que es posible generar valor ambiental, social y económico al mismo tiempo, promoviendo la conservación de ecosistemas estratégicos y creando oportunidades para las comunidades locales. Ese es el camino que queremos seguir impulsando desde LATAM: soluciones que contribuyan a proteger la biodiversidad y generen un impacto positivo de largo plazo», ha señalado Thibaud Morand, director general de Europa, Asia y Oceanía de LATAM Airlines.

Un modelo pionero «más allá del carbono»

CO2BIO se ha posicionado en el sector como un modelo referente de conservación y desarrollo sostenible, al demostrar cómo la industria aérea puede asumir un rol proactivo en la protección de ecosistemas estratégicos mediante soluciones basadas en la naturaleza. La mayoría del proyecto se desarrolla en una zona clasificada dentro del top 10% de áreas más relevantes a nivel mundial para la conservación simultánea de agua, biodiversidad y carbono (*), apoyando la protección de más de 420 mil hectáreas de sabanas inundables en la orinoquía colombiana, un ecosistema clave por su alta capacidad de captura de CO2

Así, el proyecto ha permitido evitar 3,75 millones de toneladas de CO₂. Sin embargo, el principal diferencial de CO2BIO va más allá de la compensación de emisiones. Su modelo integra a propietarios locales, comunidades y actores técnicos en una estrategia de conservación que combina beneficios ambientales, sociales y económicos. Gracias a este enfoque, el proyecto no solo contribuye a proteger hábitats clave para más de 2.000 especies registradas, incluidas algunas amenazadas como el jaguar y el oso palmero, sino que también genera oportunidades de desarrollo sostenible para las comunidades que habitan el territorio

Compromiso climático con resultados reconocidos

La compensación de emisiones forma parte de la estrategia climática del grupo LATAM como una medida complementaria a los esfuerzos de reducción en origen, que incluyen eficiencia operacional, renovación de flota, incorporación de nuevas tecnologías y el avance en el uso de combustibles sostenibles de aviación (SAF).

Este enfoque ha sido reconocido a nivel internacional. En febrero de este año, LATAM fue destacada por S&P Global como una de las aerolíneas con mejor desempeño en sostenibilidad a nivel mundial, posicionándose como la quinta a nivel global y la primera del continente americano. Asimismo, fue distinguida como “Industry Mover 2025”, reconocimiento que destaca a las compañías con uno de los mayores avances interanuales en sostenibilidad dentro de su industria.