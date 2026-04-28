LATAM Airlines logra 13 premios internacionales en experiencia del cliente

martes 28 de abril de 2026 , 09:45h

La experiencia del pasajero se ha convertido en el pilar fundamental de la estrategia del Grupo LATAM Airlines, y los resultados están obteniendo reconocimiento a nivel mundial. Hasta ahora en 2026, el grupo ha conseguido 13 premios en tres de los galardones más prestigiosos de la industria aeronáutica, todos centrados en la calidad del viaje: los PAX International Readership Awards, los TravelPlus Awards y los Onboard Hospitality Awards.

“Es un honor recibir reconocimiento global por parte de tres organizaciones líderes en sus respectivos ámbitos —los PAX International Readership Awards, los Onboard Hospitality Awards y los TravelPlus Awards— otorgado tanto por la evaluación de expertos como por la elección de nuestros clientes. Desde el diseño de nuestras cabinas y la calidad del servicio de catering hasta la experiencia en nuestro Lounge de Lima, cada premio reafirma nuestro compromiso de cuidar cada etapa del viaje y de elevar continuamente la experiencia del pasajero”, afirmó Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group.

PAX International Readership Awards 2026: seis premios en Sudamérica

Los PAX International Readership Awards destacan la innovación y la calidad en la experiencia de viaje, basándose en los votos de los lectores de la revista PAX International y de profesionales del sector. En la edición 2026 —que abarca las mejoras implementadas entre marzo de 2025 y febrero de 2026— LATAM recibió seis premios en la categoría Sudamérica, dos más que en 2025:

Servicio de catering sobresaliente – Sudamérica

Mejor experiencia global del pasajero – Sudamérica

Mejor diseño interior de cabina – Sudamérica

Mejor entretenimiento a bordo (IFE) y conectividad – Sudamérica

Mejor sala VIP de aeropuerto (Lima) – Sudamérica

Mejor kit de amenidades de clase Business – Sudamérica

TravelPlus Awards 2026 y Onboard Hospitality Awards 2026: siete premios en un solo día

LATAM también obtuvo siete premios en dos de las competiciones internacionales más exigentes del sector. En los TravelPlus Awards —donde los productos son evaluados físicamente por paneles de viajeros frecuentes según cinco criterios: tendencia, confort, lujo, practicidad y sostenibilidad— LATAM recibió la máxima distinción del sistema, la calificación TravelPlus Five-Star Rating para amenities de pasajeros. Este reconocimiento no se concede a una sola categoría, sino que exige un rendimiento constante y sobresaliente en toda la oferta de amenidades. El grupo también ganó el premio Business Class: The Americas, que reconoce el mejor kit de amenidades de clase Business de la región.

En los Onboard Hospitality Awards, LATAM obtuvo por primera vez en su historia cuatro títulos de “Winner” (la máxima distinción):

Mejor colaboración en catering a bordo — Flavors that Transport & Sabor a Brasileira

Mejor kit de amenidades de clase Business — LATAM x Costa Brazil

Mejor kit de amenidades de Premium Economy — LATAM x Costa Brazil

Mejor equipamiento de servicio al pasajero — vajilla y servicio Premium Business

El avance es significativo: en 2022, LATAM solo había recibido menciones “Highly Commended” en estos premios. Además, el grupo obtuvo un premio de bronce al Concepto de Cabina del Año por su LATAM Premium Business.

Identidad sudamericana como filosofía guía

Detrás de estos reconocimientos hay un compromiso estratégico de situar la identidad sudamericana en el centro de la experiencia del pasajero.

Este enfoque se refleja en cada aspecto del viaje. Las cabinas incorporan materiales y paletas de colores inspirados en los paisajes y la biodiversidad de la región. La colección Altitude —la línea de kits de amenidades responsable de varios de estos premios— traduce seis altitudes icónicas del continente en productos de diseño. La gastronomía a bordo prioriza ingredientes y técnicas locales que combinan tradición e innovación. LATAM Play ha reforzado su oferta de entretenimiento mediante alianzas con Disney+, Max y Paramount+, además de incluir contenido original que destaca la cultura regional y televisión en directo. En tierra, el LATAM Lounge Lima, inaugurado en agosto de 2025, completa la experiencia con una arquitectura inspirada en los paisajes locales y una propuesta gastronómica liderada por el chef James Berckemeyer.