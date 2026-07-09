LATAM Airlines ampliará su flota con 40 nuevos aviones

jueves 09 de julio de 2026 , 10:15h

Durante el primer semestre, el grupo incorporó 13 aeronaves de última generación y proyecta recibir otras 28 antes de finalizar el año. Con ello, y gracias a otras incorporaciones previstas para 2026, LATAM Airlines alcanzará las 410 aeronaves consolidando su posición entre las 12 flotas más grandes del mundo.

LATAM Airlines Group continúa avanzando en su plan de crecimiento y renovación de flota. Durante el primer semestre de este año incorporó 13 aeronaves de última generación: siete Airbus A320neo, cuatro Airbus A321neo y dos Boeing 787-9 Dreamliner. Además, prevé recibir otras 28 antes de que finalice 2026. De este modo, el grupo cerrará el año con más de 40 nuevas aeronaves de última generación incorporadas, reforzando su eficiencia operativa y su capacidad para seguir conectando Sudamérica con el resto del mundo.

Al cierre de 2026, LATAM Airlines prevé contar con una flota de 410 aeronaves, consolidándose como una de las mayores aerolíneas del mundo en términos de tamaño de flota. Durante el segundo semestre continuará incorporando Airbus A320neo, A321neo y Boeing 787-9 Dreamliner. A ellos se sumarán, por primera vez, los Embraer E190-E2, que reforzarán la red doméstica en Brasil y aportarán una mayor flexibilidad operativa para atender las necesidades de distintos mercados.

"La renovación de la flota es una de las inversiones más importantes que estamos impulsando como grupo, ya que nos permite crecer de forma más eficiente y responder mejor a las necesidades de conectividad de la región. Sudamérica cuenta con mercados domésticos con un enorme potencial de desarrollo, y disponer de una flota más flexible y diversa nos proporciona la capacidad necesaria para estar presentes en ellos", afirma Sebastián Acuto, vicepresidente de Flota y Proyectos de LATAM Airlines Group.

El plan de renovación continuará en 2027 con la incorporación de nuevas aeronaves, entre ellas el primer Airbus A321XLR que operará LATAM Airlines. Este modelo permitirá ampliar el alcance en rutas de media distancia sin escalas, abriendo nuevas oportunidades de conectividad para Sudamérica.

De cara al final de la década, LATAM Airlines prevé incorporar hasta 130 aeronaves adicionales de distintos fabricantes. Con ello, más del 50 % de su flota estará compuesta por modelos de última generación en 2030. Según datos de sus fabricantes, estas aeronaves permiten reducir entre un 20 % y un 25 % las emisiones de CO₂ en comparación con generaciones anteriores, además de optimizar el consumo de combustible, contribuyendo a una operación cada vez más eficiente y al compromiso de LATAM Airlines de alcanzar las emisiones netas cero en 2050.