LATAM Airlines lanza la primera cabina Premium Business reclinable en Sudamérica

miércoles 22 de abril de 2026 , 10:15h

LATAM Airlines Group anunció que sus futuros aviones Airbus A321XLR, contarán con una cabina Premium Business equipada con asientos completamente reclinables del modelo VantageSOLO de Thompson Aero Seating, convirtiéndose en la primera aerolínea de Sudamérica en ofrecer este tipo de experiencia en aviones de pasillo único.

Los nuevos Airbus A321XLR comenzarán a recibirse en 2027 y tendrán capacidad para más de 170 pasajeros, que serán distribuidos en asientos en cabina Premium Business y Economy. La nueva cabina Premium Business contará con una configuración 1-1, que ofrece acceso directo al pasillo para todos los pasajeros, elevando el estándar de viaje en este tipo de aeronaves. Por su parte, la cabina Economy tendrá una configuración 3-3 con asientos Recaro R3.

El grupo LATAM incorporará además una experiencia a bordo renovada, que incluirá conectividad Wifi, Bluetooth y, por primera vez en su flota de pasillo único, un sistema de entretenimiento a bordo con pantallas individuales.

“El Airbus A321XLR nos permite llevar nuestra propuesta de valor a un nuevo nivel y elevar la experiencia de viaje de nuestros pasajeros. Estamos incorporando una cabina Premium Business en aviones de un solo pasillo, con estándares de comodidad, conectividad y privacidad propios de vuelos de larga distancia, y un diseño inspirado en Sudamérica. Esto nos permite ofrecer más opciones de viaje, fortalecer nuestra red y entregar una experiencia más consistente a nuestros pasajeros”, dice Paulo Miranda, Vicepresidente de Experiencia y Clientes de LATAM Airlines Group.

La nueva aeronave representa un paso relevante en la estrategia de crecimiento y modernización de flota del grupo LATAM. Gracias a su mayor alcance —más de un 50% superior respecto al de otros miembros de la Familia A320neo— este avión permitirá abrir nuevas rutas y fortalecer la conectividad entre Sudamérica y destinos más lejanos. En ese contexto, el grupo LATAM ya cuenta con un compromiso por más de 10 aeronaves A321XLR, cuyas primeras entregas están previstas a partir de 2027.

El anuncio se realizó en el marco de Aircraft Interiors Expo, una de las principales ferias internacionales de la industria. Durante el evento, LATAM presentó un adelanto de la nueva experiencia a bordo de sus A321XLR, que incorpora el asiento VantageSOLO de Thompson Aero Seating para la cabina Premium Business y el asiento R3 de Recaro para Economy.

El concepto de cabina fue desarrollado por LATAM en colaboración con PriestmanGoode, quienes asesoraron en la visión de diseño y la selección de materiales para ambas cabinas, incluyendo el trabajo conjunto con Thompson Aero Seating en la personalización del asiento de Business Class, la iluminación y las terminaciones interiores. El diseño busca reflejar el espíritu de Sudamérica, con una estética contemporánea inspirada en los paisajes, materiales y contrastes de la región.

Con esta incorporación, el grupo LATAM continúa avanzando en su estrategia de modernización de flota y en la mejora continua de la experiencia de viaje, reforzando su compromiso con un estándar de clase mundial en Sudamérica y consolidando su posición como el principal grupo de aerolíneas de la región, con una de las flotas más grandes del mundo y una proyección de 410 aviones al cierre de 2026.