El Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid dejará más de 450 millones de euros anuales

jueves 25 de junio de 2026 , 08:00h

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha participado en la jornada “La F1 como motor global en destino Madrid: su impacto en el sector hotelero”, organizada por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, AEHM, y Madrid Hospitality School. El encuentro reunió a representantes institucionales, empresariales y del sector turístico para analizar el impacto económico, las oportunidades empresariales y la proyección internacional asociados a la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid.

La sesión fue inaugurada por Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid; y Gabriel García Alonso, presidente de AEHM. Durante su intervención, Asensio destacó que la llegada de la Fórmula 1 supone una oportunidad estratégica para reforzar la presencia de Madrid entre las grandes ciudades internacionales del turismo, los negocios y los eventos deportivos.

“La Fórmula 1 no es un evento más. Es una palanca de aceleración y un multiplicador de todo aquello en lo que Madrid lleva años trabajando. El Gran Premio de España representa una inversión en reputación internacional, en posicionamiento global y en generación de actividad económica real”, afirmó Ángel Asensio.

El presidente de la Cámara recordó que el turismo representa cerca del 8,7 % del PIB regional, genera más de 28.500 millones de euros anuales y sostiene alrededor de 300.000 empleos. También subrayó que Madrid lidera el gasto medio por turista internacional en España, con 1.964 euros por visitante, un dato que refleja el avance de la región hacia un modelo turístico de mayor valor añadido.

En este contexto, Asensio señaló que el futuro Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará en el circuito MADRING, podría generar un impacto económico superior a los 450 millones de euros anuales y atraer a más de 120.000 visitantes.

Tras la apertura institucional, la jornada continuó con una mesa redonda moderada por Vicente Lorente y Mar de Miguel, vicepresidenta ejecutiva de AEHM, en la que participaron Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de IFEMA Madrid, y Luis García Abad, director de Madring y del Gran Premio de España de Fórmula 1. Durante el coloquio se abordaron el impacto del evento en la ocupación hotelera, la atracción de visitantes internacionales, la generación de negocio para las empresas madrileñas y la incorporación de Madrid al calendario de grandes ciudades anfitrionas de la Fórmula 1.

La jornada también puso de relieve las necesidades de formación y especialización profesional que plantea el crecimiento del turismo de alto impacto. En este sentido, el presidente de la Cámara destacó el papel de Madrid Hospitality School y de las entidades académicas y empresariales que trabajan para preparar a los profesionales que demanda el sector turístico y hotelero.

Asensio vinculó además el éxito del proyecto al modelo de colaboración institucional y empresarial que ha permitido atraer el Gran Premio a Madrid. En su intervención, recordó el papel de IFEMA Madrid, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid en el desarrollo de una iniciativa que, según señaló, refuerza la capacidad de la región para organizar grandes eventos internacionales y generar oportunidades para sus empresas.

La Cámara de Comercio de Madrid mantiene así su apoyo a proyectos que contribuyen al crecimiento económico de la región, amplían las oportunidades de negocio para el tejido empresarial madrileño y refuerzan la proyección internacional de Madrid como destino de turismo, inversión y grandes acontecimientos.