Abre en Madrid F1® Arcade, el ocio inmersivo de la Fórmula 1

miércoles 08 de abril de 2026 , 08:30h

Con el FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026 cada vez más cerca, Madrid suma un nuevo espacio de referencia para la comunidad de la Fórmula 1®, donde vivir la emoción de las carreras más allá del fin de semana de Gran Premio. El ocio inmersivo se consolida como un ritual para los aficionados: un lugar donde reunirse, competir, comparar tiempos y comentar la temporada en un entorno inspirado en la F1®.

Ubicado en el Paseo de la Castellana 103, F1® Arcade Madrid contará con 1.500 m² distribuidos en dos plantas y más de 65 simuladores de última generación como eje de la experiencia. El espacio incluye dos salas VIP, una barra de 12 metros, zonas para grupos y eventos corporativos y un área social diseñada para que la experiencia vaya más allá de la pista.

Además, la experiencia se ve reforzada por la integración de la voz de Antonio Lobato, uno de los principales referentes del periodismo deportivo en España y la voz icónica de la Fórmula 1®, que acompaña a los usuarios durante la experiencia y potencia la sensación de estar dentro de la competición.

Ocio con ADN de paddock: simulación para pilotos y aficionados

Los simuladores están diseñados para ofrecer una experiencia competitiva auténtica, no solo un juego. No es necesario tener carné de conducir ni conocimientos previos de Fórmula 1®: la experiencia está pensada para todo tipo de públicos, desde principiantes hasta simracers experimentados.

La experiencia se articula en torno a cinco niveles de habilidad (de Rookie a Elite), generando un entorno competitivo equilibrado. Los usuarios pueden elegir entre:

Carreras uno contra uno: ideales para duelos rápidos entre amigos

Carreras por equipos: pensadas para celebraciones y grupos corporativos, donde cada adelantamiento y cada podio suma puntos para el equipo.

Aunque la tecnología replica la utilizada en simuladores profesionales, la experiencia está diseñada para ser accesible, permitiendo a los usuarios mejorar su rendimiento y comparar tiempos sin necesidad de experiencia previa.

En el corazón de F1® Arcade está la competición social. El espacio acogerá activaciones y eventos como watch-parties de los Grandes Premios, consolidándose como un punto de encuentro para la cultura del motor en la ciudad.

“Sports Valley madrileño”: la ciudad como contexto

La llegada de F1® Arcade se enmarca en un momento en el que Madrid está consolidando un nuevo eje de deporte y entretenimiento en torno a la Castellana. El entorno del estadio Santiago Bernabéu y la concentración de proyectos vinculados al espectáculo deportivo están configurando un “Sports Valley” urbano en plena evolución.

F1® Arcade estará ubicado en el Paseo de la Castellana 103, una localización estratégica para convertirse en un nuevo punto de encuentro para la comunidad del motor en la ciudad.

Asimismo, Pablo Rodríguez, CMO de Top Racing Iberia, señala que “la apertura de F1® Arcade Madrid representa una apuesta firme por ofrecer a la ciudad un espacio innovador donde la manera de vivir la Fórmula 1 evoluciona hacia una experiencia más social y participativa. Queremos crear un punto de encuentro para compartir, competir y disfrutar de cada Gran Premio en comunidad.”

Con este nuevo espacio, Madrid incorpora un formato de ocio deportivo que traslada la emoción del motor a un entorno social y accesible. F1® Arcade combina competición, gastronomía y experiencia social en un mismo espacio, pensado tanto para aficionados como para quienes buscan un plan diferente en la ciudad.

La experiencia se completa con una propuesta gastronómica diseñada para compartir, con una barra central, zonas para grupos y un entorno pensado para prolongar la estancia y convertir cada visita en una experiencia completa.