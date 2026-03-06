Bras Rodrigo volverá a llenar la Gran Vía de Madrid con la magia gaitera de San Patricio

viernes 06 de marzo de 2026 , 08:00h

El músico asturiano de trayectoria internacional organiza la IV edición del desfile madrileño que traerá por primera vez la banda de música de la Policía de Nueva York

Comienza la cuenta atrás para uno de los eventos más esperados en la capital española. El 14 de marzo de 2026 la Gran Vía madrileña volverá a llenarse de la magia y el encanto de San Patricio gracias a su organizador BRAS RODRIGO.

El gaitero asturiano de fama internacional se encuentra ultimando los detalles de la IV edición de una cita que se ha convertido en imprescindible en el calendario de festividades.

Como pistoletazo de salida el músico lanza este 23 de febrero el himno de esta edición bajo el título “La Isla de los Demonios”, una composición propia en colaboración con dos grandes del universo de San Patricio: el gaitero Tim Farrelly y el novelista irlandés Billy O'Callaghan. Entre los tres han creado una pieza épica que resume a la perfección el sentir de esta tradición que pocos saben tiene origen español y que se remonta al siglo XV.

“La Isla de los Demonios” sonará con fuerza el 14 de marzo por la principal arteria de Madrid interpretada por Bras Rodrigo junto a gaiteros llegados de toda España en un evento que contará por primera vez por uno de los iconos de estas festividades, la Banda de Gaiteros de la Policía de Nueva York. Una colaboración que ha sido posible gracias a la intermediación de Rodrigo que durante años formó parte del comité ejecutivo del desfile neoyorkino, y que ahora llega a España para consolidar una cita que se ha convertido en imprescindible antes de cumplir un lustro de vida.

BRAS RODRIGO

Bras Rodrigo es un prestigioso e internacional gaitero nacido en Asturias que perteneció al Comité Ejecutivo del Desfile de San Patricio de Nueva York. Ahora es director del Desfile de San Patricio de Madrid que este pasado año 2025 congregó a más de 700 gaiteros venidos de Zaragoza, Asturias, Galicia, Zamora, El Bierzo, León, Barcelona y Málaga por la Gran Vía de Madrid. Este pasado año también organizó el II Desfile de San Patricio de Lisboa, con más de 300 gaiteros desfilando por las principales avenidas de la ciudad portuguesa. Y terminando el desfile con un gran concierto en la Praça do Comércio de Lisboa, donde presento sus últimos trabajos entre los que destaca “El Bosque de las Hadas” junto a Sharon Corr, violinista y cantante del grupo “The Corrs”, o “Búscame”, en colaboración con la excantante de Mago de Oz, Patricia Tapia.

SAN PATRICIO EN ESPAÑA

“Los primeros en celebrar San Patricio fueron los españoles en la ciudad de San Agustín de la Florida en el año 1601”.

En el año 2007, el Comité Organizador del Desfile de San Patricio de Nueva York nombra a Bras Rodrigo como Coordinador-Ejecutivo para Europa de dicho desfile, que es uno de los eventos celtas más importantes del mundo, cargo que ocupa hasta 2017. Desde entonces el gaitero asturiano trabaja para devolver a España una tradición que pocos saben que nació aquí en el siglo XV. Tras mucho trabajo y esfuerzo Rodrigo pone en marcha un desfile que en apenas tres años se convierte en todo un acontecimiento en la capital madrileña y que en la edición de 2025 ya reunió a miles de personas alrededor de un desfile con más de 700 gaiteros y un gran concierto en Callao como colofón de una semana de música y tradición celta.