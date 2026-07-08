Sonrisas y lágrimas vuelve a emocionar desde el Teatro Alcázar

miércoles 08 de julio de 2026 , 08:15h

No es fácil revisitar un clásico tan querido como Sonrisas y lágrimas. El recuerdo de la película protagonizada por Julie Andrews y el prestigio del musical original convierten cualquier nueva producción en un reto de enormes dimensiones.

Sin embargo, la nueva versión que Theatre Properties presenta en el Teatro Alcázar de Madrid afronta ese desafío con respeto hacia la obra original y una decidida apuesta por el espectáculo visual.

Bajo la dirección artística de Silvia Villaú, el montaje recupera la entrañable historia de María y la familia Von Trapp con una puesta en escena elegante y dinámica. La producción destaca especialmente por una escenografía que recrea con solvencia los diferentes espacios de la historia, desde el convento hasta la residencia de los Von Trapp y los paisajes alpinos, ayudada por una cuidada iluminación y recursos audiovisuales que aportan fluidez a las transiciones.

Musicalmente, la obra mantiene intacta la fuerza de una partitura que continúa emocionando generación tras generación. Temas tan emblemáticos como "Do-Re-Mi", "My Favorite Things", "Edelweiss" o "Climb Ev'ry Mountain" siguen funcionando como auténticos motores emocionales del espectáculo, despertando la complicidad de un público que, en muchos momentos, parece cantar las melodías desde su asiento.

El reparto sostiene con solvencia un musical exigente tanto vocal como interpretativamente. El trabajo coral resulta uno de los mayores aciertos del montaje, especialmente en las escenas familiares y en los números de conjunto, donde se aprecia un notable equilibrio entre interpretación, música y movimiento escénico.

Más allá de su vertiente romántica, la producción no olvida el contexto histórico que envuelve la historia. La amenaza del nazismo aparece integrada con sensibilidad, recordando que Sonrisas y lágrimas es también un relato sobre la libertad, la dignidad y el valor de mantenerse fiel a los propios principios.

Uno de los aspectos más destacables de esta nueva producción es su capacidad para conectar con públicos muy diferentes. Los espectadores que descubren por primera vez la historia encuentran un musical accesible, emocionante y visualmente atractivo, mientras que quienes conocen la obra original disfrutan del reencuentro con un clásico tratado con evidente cariño.

La respuesta del público

Los aplausos al finalizar la mayoría de los números musicales y la emoción que despiertan las canciones más conocidas confirman que la historia de María y los Von Trapp conserva intacta su capacidad para conmover.

La visión de la compañía

Desde la propia producción se ha insistido en que el objetivo era recuperar "el espíritu, la emoción y la música inolvidable" del clásico mediante una gran superproducción que pudiera atraer tanto a los aficionados al teatro musical como a nuevos espectadores. En declaraciones recogidas durante la promoción del espectáculo, integrantes del reparto han invitado al público a descubrir una historia que sigue sorprendiendo por la vigencia de sus valores y por la fuerza de su narración.

NUESTRA VALORACIÓN

Está claro que esta versión de Sonrisas y lágrimas no pretende competir en la liga de las grandes musicales como El Rey León, Wicked o Los miserables, pero es una obra muy digna y realizada con mucha solvencia. Cabe destacar las voces de María y la abadesa, potentes y claras, así como las de los niños que hacen un trabajo personal y coral muy importante y muy bien coordinado. Quizá el capitán queda en algunos momentos un poco deslucido. Además en la parte final se ha aligerado, con respecto a la versión cinematográfica hablo, algo del dramatismo y la tensión, una decisión que suaviza el impacto dramático del desenlace y refuerza el tono esperanzador con el que concluye la obra.

El elenco tuvo que saludar en repetidas ocasiones ante el fervor de los asistentes y fue la actriz que interpreta a María quién agradeció a todos sus aplausos y deseo que todos hubiésemos disfrutado de esas Sonrisas y lágrimas que habían desarrollado.

Un pero, la música pregrabada, lo que hace que los y las cantantes tengan que ajustarse a las entradas de la misma sin poder lucir sus cualidades vocales en algunos momentos que darían mayor intensidad y emoción a la acción.

Valoración

Esta nueva versión de Sonrisas y lágrimas no pretende reinventar un clásico, sino recordarnos por qué sigue ocupando un lugar privilegiado en la historia del teatro musical. Lo consigue gracias a una producción visualmente cuidada, una partitura inmortal y una historia que continúa emocionando más de sesenta años después de su estreno.

Es un espectáculo especialmente recomendable para disfrutar en familia y para quienes deseen reencontrarse con uno de los grandes títulos del teatro musical internacional en una producción contemporánea, elegante y respetuosa con el original.