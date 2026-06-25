Technogym reabre en Ibiza su pop-up experiencial con la colección Sand Stone

jueves 25 de junio de 2026 , 08:15h

Technogym, compañía líder mundial en fitness, bienestar y salud, reabre su pop-up en Ibiza, ubicado en IBIZA Gallery, en Playa d’en Bossa. Con este espacio, la marca refuerza su presencia en la isla y consolida este enclave como un punto de referencia para descubrir su ecosistema conectado de innovación, diseño y bienestar en un entorno exclusivo.

El pop-up está concebido como una experiencia inmersiva en la que los visitantes pueden explorar cómo la tecnología, el movimiento y el diseño se integran para transformar el entrenamiento y el cuidado personal. En este entorno, Technogym presenta sus últimas innovaciones en fitness conectado y soluciones digitales aplicadas al bienestar, invitando a una experiencia de descubrimiento más allá del equipamiento tradicional.

Como parte de la visita, los asistentes pueden reservar una evaluación gratuita con Technogym Checkup, una solución basada en inteligencia artificial que analiza parámetros físicos y cognitivos para ofrecer recomendaciones personalizadas de entrenamiento y bienestar, marcando un nuevo enfoque hacia la salud preventiva y personalizada.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición es la colección Sand Stone, una propuesta de diseño inspirada en la piedra arenisca mediterránea que combina estética natural, innovación y sostenibilidad. Sus materiales —como piedra moteada con mica natural, titanio en tonos cálidos, arcillas de textura suave y maderas nobles como haya y fresno— construyen un lenguaje visual coherente que integra rendimiento, confort y sofisticación.

El espacio reúne una selección de equipamiento emblemático de la marca, entre los que destacan Biostrength, Run Artis, Bike Artis, Unica, Kinesis Personal y Technogym Checkup. Como novedad, se incorpora Technogym Reform, el reformer de la firma italiana que amplía el concepto de entrenamiento hacia una práctica más consciente, centrada en el control del movimiento, la fuerza y la movilidad.

Ubicado en IBIZA Gallery, un espacio de lujo al aire libre que combina arquitectura contemporánea, arte, moda, gastronomía y wellness junto a la oferta náutica de IGY Marina, el pop-up se integra en uno de los enclaves lifestyle más relevantes de la isla.

Desde entusiastas del fitness hasta atletas profesionales o viajeros que priorizan el bienestar, Technogym Ibiza acompaña cada perfil en su camino hacia el concepto de Healthness, integrando ciencia, diseño y tecnología en una experiencia de última generación.