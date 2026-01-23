FITUR Sports confirma la importancia del binomio turismo y deporte

viernes 23 de enero de 2026 , 09:30h

La cuarta edición de FITUR Sports ha comenzado en el marco de la Feria Internacional de Turismo, del 21 al 25 de enero, consolidándose como punto de encuentro internacional de los profesionales del turismo deportivo. Organizada por IFEMA MADRID en colaboración con AFYDAD, la sección abordará durante las tres jornadas profesionales el deporte outdoor, el deporte de competición y los eventos deportivos, y el Sports Business Travel, con un amplio enfoque en el negocio profesional.

En la inauguración de la sección, Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de IFEMA MADRID, afirmó que “el deporte y el turismo son dos motores indisolubles de desarrollo, proyección internacional y bienestar social”, que destacan el papel del turismo deportivo como palanca para dinamizar territorios y reforzar la marca de los destinos. Asimismo, puso en valor de FITUR como “plataforma internacional de negocio e intercambio de conocimiento estratégico”, en una edición que se enmarca en el nuevo Pabellón del Conocimiento, escenario único para el networking y la generación de alianzas. En este entorno destacó el próximo Gran Premio de España de Fórmula 1, que tendrá lugar en IFEMA MADRID el próximo mes de septiembre, y que generará un impacto estimado de 450 millones de euros y más de 8.200 empleos en la región.

Andrés de la Dehesa, presidente de AFYDAD, expresó el crecimiento “cuantitativo y cualitativo” de FITUR Sports como reflejo de la evolución del sector y explicó que “el turismo deportivo ya no es una acción puntual, sino una auténtica estrategia territorial”. En este sentido, señaló que este segmento activa a todos los agentes locales y contribuye de forma directa a la desestacionalización, al empleo estable y a la generación de oportunidades para los jóvenes. De la Dehesa expresó la necesidad de desarrollo de clústeres deportivos en las comunidades autónomas, el papel del comercio especializado y la necesidad de reforzar el reconocimiento de las marcas españolas de artículos deportivos. Asimismo, recordó que, según datos del INE, el turismo deportivo alcanzó los 8.719 millones de euros en 2024, con una expectativa de crecimiento para el cierre de 2025 en de entre el 5% y 10%, datos que demostraron que es un segmento estratégico para los territorios.

Juan Cierco, presidente del Consejo de Turismo de la CEOE, señaló que FITUR Sports “es la expresión de una tendencia clara: el deporte y el turismo se potencian mutuamente como motores económicos y sociales”. Cierco destacó el potencial del segmento para empresas y destinos, así como la relevancia del Sports Business Travel y de la colaboración público-privada para mejorar la competitividad del turismo deportivo español.

En la mesa redonda dedicada a los fondos europeos en el turismo deportivo se situó a este segmento como vía para la diversificación de la oferta y el impulso de la economía local. Los participantes coincidieron en la necesidad de integrar el turismo deportivo en las estrategias territoriales y reforzar la colaboración para maximizar el retorno de la inversión. En este contexto, se señaló que los fondos europeos han permitido la mejora de al menos 300 instalaciones deportivas y otros equipamientos, así como la puesta en marcha de proyectos vinculados al turismo sostenible y al deporte, orientados a la creación de redes de experiencia y a la generación de un legado social y económico.

La jornada también puso en valor el potencial del turismo azul y a los deportes náuticos, que alzan la oferta de los destinos costeros y mantienen la actividad turística durante todo el año. Lanzarote se presentó como caso de éxito donde el turismo náutico ha generado un impacto económico superior a los 32 millones de euros, con la llegada de deportistas y equipos procedentes de más de 50 países, así como Vigo, donde la celebración de eventos náuticos genera un impacto económico estimado de 5 millones de euros. Los ponentes coincidieron en la necesidad de avanzar en profesionalización, infraestructuras y cultura náutica para consolidar este segmento como motor económico local.

Durante este primer día profesional también se demostró que el golf y el esquí son dos deportes sostenibles que contribuyen al desarrollo de los territorios. En el caso golf utiliza solo el 0,34 % del agua disponible y el 56 % de los campos se riegan con agua regenerada, además de actuar como sumideros de CO₂ y espacios de biodiversidad. En el caso del esquí, se subrayó su capacidad para generar más de 3.000 empleos, dinamizar la economía de los valles y contribuir a fijar población en zonas rurales.

La jornada abordó asimismo el papel de la inteligencia artificial y del análisis de datos como herramientas clave para la gestión del turismo deportivo donde los expertos coincidieron en la necesidad de conectar la capacidad que tienen las empresas especializadas para gestionar datos con la colaboración de los destinos para de proporcionarlos, con el fin de conseguir modelos turísticos eficientes.

Finalmente, la primera jornada de FITUR Sports concluyó destacando el turismo de montaña y la gestión de las actividades deportivas en espacios naturales, así como en casos de éxito de turismo de aventura y deportivo en América Latina, con experiencias destacadas en países como México, Colombia y Chile.