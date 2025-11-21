Technogym revoluciona el fitness con inteligencia artificial

viernes 21 de noviembre de 2025 , 09:15h

Technogym, empresa de fitness, bienestar, salud e innovación en diseño, presenta una nueva era de bienestar inteligente basado en datos. En el centro de esta evolución se encuentra Technogym Checkup®, la revolucionaria estación de evaluación que combina diseño, inteligencia artificial y ciencias de la vida para evaluar tus parámetros físicos, funcionales y cognitivos.

En solo unos minutos, Technogym Checkup® analiza parámetros personales clave, como la fuerza, el equilibrio, la movilidad, la composición corporal y el rendimiento cardiovascular, calcula tu edad de bienestar (la medida real de la salud física y funcional de tu cuerpo) y traduce los datos en información valiosa sobre el estado y las capacidades reales de tu cuerpo.

Estos datos se transfieren sin problemas al ecosistema Technogym totalmente conectado, donde se convierten en la base de tu Programa de Precisión, un plan de entrenamiento totalmente personalizado impulsado por la aplicación AI Coach de Technogym. Basándose en datos reales y medibles y en tus objetivos personales, el programa se adapta continuamente en tiempo real, ajustando las cargas, la intensidad y el contenido a medida que evolucionas.

A través de la aplicación Technogym, tu compañero digital de bienestar, puedes definir tus objetivos, desde perder peso hasta desarrollar músculo, mejorar el rendimiento o, simplemente, mejorar tu bienestar general. La IA integra esta información con los datos de tu chequeo para ofrecerte la combinación ideal de ejercicios y progresiones, lo que garantiza una experiencia de entrenamiento única, dinámica y eficaz.

Ya sea que entrenes en el gimnasio, en casa, en la oficina, en el médico o mientras viajas, tu experiencia Technogym te acompaña a todas partes, manteniendo una coherencia perfecta gracias a la conectividad sin fisuras del ecosistema Technogym. En los clubes de fitness y bienestar, los datos de Technogym Checkup también se pueden integrar en Mywellness CRM, lo que permite a los entrenadores y profesionales supervisar el progreso, perfeccionar los programas y entrenar con precisión científica, fortaleciendo la conexión humana a través de la inteligencia digital.

Con los equipos conectados de Technogym, desde las máquinas de fuerza inteligentes Biostrength hasta las soluciones cardiovasculares conectadas de la marca, como Artis, Excite o Skill, cada entrenamiento se vuelve más inteligente, seguro y atractivo. Estos equipos inteligentes adaptan automáticamente la resistencia, guían el movimiento y ofrecen información en tiempo real, lo que garantiza un entrenamiento con una eficiencia óptima y la obtención de resultados superiores más rápidamente.