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Cardi Gallery presenta en IBIZA Gallery una exposición dedicada al artista Davide Balliano
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Cardi Gallery presenta en IBIZA Gallery una exposición dedicada al artista Davide Balliano

lunes 27 de julio de 2026, 08:30h

La muestra, que podrá visitarse hasta el 30 de agosto, reúne la obra de uno de los artistas italianos contemporáneos más reconocidos por su investigación entre pintura, escultura y arquitectura.

Cardi Gallery, ubicada en IBIZA Gallery, presenta una nueva exposición dedicada al artista italiano Davide Balliano (Turín, 1983), cuya práctica artística explora el delicado equilibrio entre pintura y escultura a través de un lenguaje visual marcado por la geometría, el minimalismo y la arquitectura.

Reconocido internacionalmente por una investigación artística profundamente ligada a cuestiones existenciales, Balliano reflexiona sobre la identidad del ser humano en la era tecnológica y su relación con lo sublime mediante composiciones aparentemente austeras que esconden una intensa carga emocional.

Sus obras, construidas a partir de geometrías abstractas y superficies de apariencia impecable, revelan al observarlas de cerca pequeñas grietas, arañazos y huellas que dejan al descubierto la madera situada bajo las capas de pintura. Un gesto que convierte cada pieza en una metáfora sobre la fragilidad, el paso del tiempo y las imperfecciones que permanecen ocultas tras cualquier apariencia de perfección.

La exposición podrá visitarse en Cardi Gallery, el espacio dedicado al arte contemporáneo dentro de IBIZA Gallery, que continúa acercando a la isla propuestas expositivas de algunos de los artistas más relevantes del panorama internacional.

Sobre IBIZA Gallery

IBIZA Gallery es un espacio de retail experiencial y marcas premium que nace para capturar la esencia creativa, cosmopolita y sofisticada de Ibiza. Concebido como un punto de encuentro de shopping, gastronomía y experiencias únicas, IBIZA Gallery reúne una cuidada selección de firmas internacionales, propuestas culinarias y activaciones exclusivas, creando un entorno dinámico y en constante evolución.

Ubicado dentro de The Site Ibiza, IBIZA Gallery aspira a convertirse en un referente internacional de la nueva exclusividad vinculada al destino, donde el diseño, la innovación y la experiencia del visitante se sitúan en el centro de cada proyecto.

IBIZA Gallery forma parte del Grupo Empresas Matutes (GEM), un grupo empresarial español diversificado con sede en Ibiza (España) y más de 50 años de trayectoria. Propietario de Palladium Hotel Group, entre otras compañías, GEM cuenta con activos en diez países de Europa y América y desarrolla proyectos de referencia en los sectores hotelero, inmobiliario, retail y ocio.

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