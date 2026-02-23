Ibiza Gallery refuerza su propuesta de lujo con la firma Orlebar Brown

Ibiza Gallery anuncia la incorporación de Orlebar Brown, la icónica firma británica de resortwear y swimwear, que abrirá su nueva boutique este verano 2026, sumándose así a una cuidada selección de marcas internacionales que forman parte de este proyecto.

Ibiza Gallery, ubicada en Playa d’en Bossa, forma parte de The Site Ibiza, un destino innovador que integra retail, arte y creatividad culinaria. Cuenta con dos hoteles de lujo, un espacio comercial y cultural, y un hub gastronómico donde reúne marcas de prestigio. The Site Ibiza se consolida como un nuevo enclave concebido para convertirse en un referente internacional. “Estamos encantados de recibir a Orlebar Brown en Ibiza Gallery, un destino vivo y único en el Mediterráneo que combina gastronomía, moda, arte y estilo de vida. Punto de encuentro de residentes y visitantes de la isla” asegura Danny Gómez, Global Partnerships Director de Ibiza Gallery.

Desde 2007, Orlebar Brown ha reinventado el estilo vacacional masculino, y nació a partir de una idea tan simple como revolucionaria: no crear un bañador, sino un short de corte sastre con el que se pudiera nadar. Hoy, Orlebar Brown forma parte de Chanel, cuenta con más de 50 tiendas propias a nivel internacional y está presente en más de 250 puntos de venta en todo el mundo, en destinos clave como Londres, París, Nueva York, Miami, Dubái, St. Tropez, Marbella e Ibiza. “Hay muy pocos lugares en el planeta que representen el verano tan bien como Ibiza, así que estamos encantados de unirnos a la emocionante comunidad de Ibiza Gallery y The Site”, afirma Adam Brown, fundador de Orlebar Brown.

Orlebar Brown se une junto a otras marcas internacionales como Tomorrowland, Jil Sander, Golden Goose o The Attico, entre muchas otras. Esta nueva incorporación refuerza el posicionamiento de Ibiza Gallery como uno de los puntos de referencia del lujo contemporáneo, aportando una propuesta que combina diseño, calidad y un estilo sofisticado, pensado tanto para el viajero internacional como para el residente local.