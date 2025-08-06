SEVEN y Technogym crean destinos donde el bienestar, diseño e innovación se integran a la vida cotidiana

miércoles 06 de agosto de 2025 , 09:04h

SEVEN, la marca de bienestar de lujo alternativo fundada en Dubái, abre su nuevo espacio en Talamanca, Ibiza, aportando una visión renovada a la escena del bienestar en la isla. Basado en siete pilares fundamentales: fitness, movimiento, recuperación, relajación, nutrición, longevidad y comunidad. SEVEN Ibiza combina restauración, ritmo y estilo de vida en un entorno rodeado de olivos, piscinas de agua salada y vistas ininterrumpidas al mar.

Cada detalle del club ha sido diseñado en armonía con su entorno. Technogym, socio global de SEVEN en movimiento e innovación, marca el ritmo tanto en los espacios de entrenamiento interiores como exteriores. Las cintas de correr se alinean con el horizonte, la fuerza se trabaja bajo el cielo abierto y cada elemento invita al flujo natural del cuerpo. SEVEN Ibiza se posiciona entre los primeros destinos del mundo en incorporar la línea Artis de Technogym en su nueva versión Sandstone.

Sandstone representa la última expresión estética de Technogym, nacida en la intersección entre naturaleza, diseño e innovación. Inspirada en las texturas naturales del Mediterráneo, esta línea encarna una nueva visión del lujo consciente. Su estética cálida y táctil utiliza materiales refinados como piedra moteada, titanio cálido, arcilla pura y madera natural, creando entornos de bienestar inmersivos donde convergen diseño, tecnología y sostenibilidad. Este acabado versátil se integra armoniosamente en interiores premium y promueve la introspección y la conexión, con uno mismo y con el espacio.



El club también cuenta con el Technogym Checkup, una estación de evaluación innovadora impulsada por inteligencia artificial, que analiza la postura, composición corporal, movilidad, fuerza y función cognitiva. A través del cálculo de la Edad Wellness de cada usuario y el uso de datos en tiempo real, se genera un protocolo de entrenamiento preciso y personalizado, adaptado a sus necesidades y objetivos. Totalmente integrado en el Ecosistema Technogym y accesible desde la App de Technogym, esta experiencia garantiza vitalidad a largo plazo mediante un entrenamiento adaptativo y personalizado, en cualquier momento y lugar.

En el estudio, los socios pueden explorar clases de pilates reformer, pilates en colchoneta, yoga, estiramientos, sanación con sonido y meditación. La programación está diseñada para equilibrar fuerza y quietud. La recuperación fluye de forma natural dentro del ritmo diario con baños de contraste (calor y frío), sauna, baño de vapor y dos piscinas de agua salada pensadas para el restablecimiento activo.

La nutrición está a cargo de The Dose by Silvena, el concepto fast-casual de la pionera en biohacking Silvena Rowe. Totalmente libre de azúcar y orgánico siempre que es posible, el menú está basado en la funcionalidad. Favorece la salud intestinal, el equilibrio hormonal y la energía natural, con productos de temporada y una propuesta gastronómica de sencillez audaz.Los rituales diarios se amplían mediante una programación liderada por la comunidad, que incluye el club de running, el club de senderismo y entrenamientos al aire libre de SEVEN. Ya sea al amanecer o al atardecer, cada momento está diseñado para ayudar a los miembros a reconectar con el movimiento, la naturaleza y consigo mismos.