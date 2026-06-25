Luanda acoge una cumbre global de turismo que impulsa 11 acuerdos de inversión en África

jueves 25 de junio de 2026 , 10:00h

Jefes de Estado, ministros, organismos internacionales e inversores de todo el mundo se han reunido en Luanda en el marco del Global Tourism Forum (GTF), una cumbre clave para el desarrollo del turismo en África que ha situado a Angola en el centro del debate sobre el futuro del sector en destinos emergentes.

Organizado por el World Tourism Forum Institute (WTFI) en colaboración con el Gobierno de Angola, el encuentro se celebró del 17 al 19 de junio bajo el lema “Shaping the Future of Tourism in Emerging Destinations”. La cita reunió a cerca de 1.500 delegados y concluyó con la firma de 11 memorandos de entendimiento en áreas como turismo, infraestructuras, inversión extranjera y desarrollo de capital humano.

Entre los asistentes destacaron el presidente de Angola, João Lourenço; el presidente de Mozambique, Daniel Francisco Chapo; el presidente de Zimbabue, Emmerson Dambudzo Mnangagwa; el ministro de Turismo de Angola, Márcio Daniel; la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais; y la presidenta y CEO del World Travel & Tourism Council, Gloria Guevara, junto a representantes de instituciones y compañías internacionales del sector.

Durante las distintas sesiones se abordaron temas estratégicos para el desarrollo turístico del continente, como la conectividad aérea, el turismo MICE, la financiación de proyectos, los destinos integrados, la economía azul, el turismo costero, las alianzas público-privadas y la inversión sostenible. El desarrollo hotelero ocupó también un lugar destacado, con la participación de grupos internacionales como Marriott International, Hilton, TUI Hotels & Resorts, Radisson Hotels, Kasada Capital Management, Aventra Hospitality, Mitrelli Angola, V-Marine Bahrain, NURU y la SHL Swiss School of Tourism and Hospitality.

“Angola ha demostrado que el turismo puede convertirse en un pilar real de diversificación económica cuando se alinean la voluntad política, la preparación para la inversión y las alianzas internacionales”, señaló Bulut Bağcı, presidente del World Tourism Forum Institute.

Uno de los principales resultados del encuentro fue la firma de 11 memorandos de entendimiento orientados a impulsar la inversión en turismo, infraestructuras, sostenibilidad, expansión hotelera, educación y desarrollo de talento. Estos acuerdos establecen una hoja de ruta que busca pasar del diálogo a la implementación, fortaleciendo la colaboración entre gobiernos, sector privado e inversores internacionales.

Durante la cumbre, la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais, hizo entrega oficial de las directrices “Tourism Doing Business – Investing in Angola” al presidente João Lourenço. Este documento ofrece un marco de referencia para los inversores internacionales, identificando oportunidades estratégicas, prioridades de desarrollo y el potencial del país a largo plazo.

Desde ONU Turismo, Al Nuwais subrayó que Angola entra en “una nueva fase de confianza internacional” y definió al país como un destino “preparado, ambicioso y abierto al negocio”, destacando iniciativas como el Planatur, la movilización de más de 8.000 millones de euros en inversiones, la política de exención de visados para más de 90 países y la Declaración Ministerial de Luanda como elementos clave de su estrategia turística.

Con esta edición del Global Tourism Forum, Angola refuerza su posicionamiento como destino emergente en el mapa turístico africano y consolida a Luanda como un nuevo hub para el diálogo internacional en materia de turismo, inversión y desarrollo. La celebración del evento también refuerza la proyección MICE del país, en un momento clave marcado por la próxima inauguración del nuevo Palacio de Convenciones de Luanda, con capacidad para 3.000 delegados.