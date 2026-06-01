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El nuevo baño de Twinset recupera el glamour mediterráneo de los años 60
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El nuevo baño de Twinset recupera el glamour mediterráneo de los años 60

La nueva colección de baño Verano 2026 de Twinset apuesta por una feminidad relajada y sofisticada inspirada en grandes iconos del estilo como Brooke Shields y Brigitte Bardot. La firma italiana reinterpreta el espíritu libre y el glamour atemporal de los años sesenta a través de prendas pensadas para acompañar los viajes estivales y los días junto al mar.

La colección combina tejidos ligeros y naturales, como la muselina y el algodón, con referencias al universo de la lencería retro, dando forma a siluetas suaves, delicadas y muy femeninas. Las líneas limpias y los acabados cuidados refuerzan una propuesta que equilibra comodidad, elegancia y versatilidad.

Entre los elementos protagonistas destacan los estampados Toile de Jouy y las clásicas rayas marineras, reinterpretadas en una paleta cromática luminosa donde predominan los tonos arena, el amarillo suave, el verde esmeralda y diferentes matices de azul. El resultado es una colección fresca y refinada que evoca el estilo mediterráneo más chic.

Fundada en 1990 en Carpi, en la región italiana de Emilia-Romaña, Twinset se ha consolidado como una de las firmas italianas con mayor proyección internacional en moda femenina y accesorios. Actualmente, la marca está presente en 33 países a través de una amplia red de franquicias, puntos de venta y tiendas propias.

Dirigida por Alessandro Varisco y propiedad del fondo estadounidense The Carlyle Group, la compañía ha experimentado un importante crecimiento internacional durante la última década, reforzando su posicionamiento dentro del segmento premium contemporáneo.

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