Angola impulsa el turismo MICE dentro de su estrategia turística global

Tras su reciente apertura al mundo, Angola avanza en su estrategia global de desarrollo turístico y apuesta por el turismo MICE como uno de los pilares para la diversificación económica, la atracción de inversión y su proyección internacional. El país trabaja para atraer congresos, conferencias y eventos corporativos de gran formato a través de una planificación estructurada, que combina la puesta en marcha del Angola Convention Bureau (ACB) con el desarrollo de nuevas infraestructuras de gran capacidad, como el Aeropuerto Internacional Dr. António Agostinho Neto y el futuro Centro de Conferencias de Luanda, entre otros proyectos clave.

La estrategia se enmarca en un contexto de especial dinamismo para el turismo MICE en el continente africano. El mercado de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones en Oriente Medio y África se valoró en alrededor de 82.900 millones de dólares estadounidenses en 2024. Según el África MICE Hub, las actividades de MICE en el continente africano están aumentando a una tasa de crecimiento anual de alrededor del 12,8 %. En este escenario, Angola parte de una posición diferencial: está construyendo su sector turístico prácticamente desde cero, con amplio margen de desarrollo y una clara oportunidad para diseñar una oferta alineada con los estándares internacionales del turismo de negocios y reuniones.

“La creación del Angola Convention Bureau se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo del destino, y responde a la necesidad de profesionalizar la oferta MICE del país, coordinar a los actores públicos y privados y posicionar a Angola como una sede competitiva en el continente africano para la celebración de congresos y eventos internacionales. En paralelo, el desarrollo de infraestructuras modernas y de gran capacidad es un elemento clave en la transformación del sector turístico angoleño. El nuevo aeropuerto internacional sitúa a Luanda en el mapa de los grandes hubs de África Central y Austral y nos permite competir en igualdad de condiciones para atraer grandes eventos y congresos internacionales”, afirma Márcio de Jesus Lopes Daniel, ministro de Turismo de la República de Angola.

El nuevo aeropuerto de Luanda, clave en la accesibilidad internacional

El Aeropuerto Internacional Dr. António Agostinho Neto, concebido para sustituir al antiguo Aeropuerto Internacional Quatro de Fevereiro como principal puerta de entrada aérea a Luanda y al país, se sitúa a unos 40 kilómetros al sureste del centro de la capital. Diseñado para gestionar hasta 15 millones de pasajeros al año, de los cuales aproximadamente 10 millones serán internacionales, cuenta además con una capacidad punta de hasta 3.288 pasajeros internacionales por hora y 1.644 pasajeros domésticos por hora, lo que lo posiciona como una de las infraestructuras aeroportuarias más grandes y modernas del continente africano y supone un salto cualitativo en la capacidad de la aviación civil de Angola. La puesta en servicio se realizó de forma gradual a partir de noviembre de 2023, culminando el pasado octubre de 2025, cuando se alcanzó un hito decisivo con la reubicación completa de las operaciones internacionales de vuelos de TAAG Angola Airlines.

Más allá de su función aérea, el aeropuerto actúa como motor de desarrollo económico, con el desarrollo del proyecto Airport City, que integra zonas comerciales, logísticas y corporativas, así como nueva planta hotelera orientada al viajero de negocios, reforzando el ecosistema necesario para la atracción de grandes eventos y congresos internacionales.

Actualmente, opera con aerolíneas internacionales como TAAG Angola Airlines, TAP Air Portugal, Lufthansa, Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air France, Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc y Airlink, consolidando a Luanda como un nodo aéreo estratégico en África Central y Austral. Desde España, Angola cuenta con conexiones a través de hubs internacionales; TAP Air Portugal conecta España con Angola vía Lisboa, así como Ethiopian Airlines, a través de Addis Abeba, además de otras opciones vía Fráncfort del Meno, entre otras, lo que facilita la llegada de viajeros profesionales y delegaciones internacionales procedentes de España.

Un Centro de Convenciones de 72.000 m² que verá la luz en 2027

A la mejora de la conectividad se suma también el desarrollo del Centro de Conferencias de Luanda, un proyecto estratégico que forma parte del Lundo Project, una ambiciosa iniciativa de regeneración urbana en la zona de Chicala. El complejo contará con una superficie construida total de aproximadamente 72.000 m², de los cuales 44.500 m² estarán dedicados al centro de conferencias, además de un aparcamiento subterráneo de dos niveles con capacidad para 700 vehículos.

El recinto se articula en torno a dos grandes espacios principales: un auditorio multifuncional con capacidad para 3.000 personas, diseñado específicamente para acoger tanto congresos como eventos escénicos gracias a su arquitectura flexible y adaptable, y una sala circular emblemática con capacidad para 360 participantes, concebida para reuniones privadas y encuentros de alto nivel. Ambos espacios estarán equipados con servicios de interpretación simultánea y podrán operar de forma independiente, permitiendo la celebración de eventos al mismo tiempo. El centro se completará con áreas sociales, cafeterías, oficinas administrativas y un Centro de Negocios totalmente equipado, con salas de reuniones y seminarios. La finalización del Centro de Convenciones está programada para el primer trimestre de 2027 y garantizará la operatividad necesaria para albergar eventos de todas las tipologías y escalas.

La oferta MICE se complementa con el propio atractivo del destino. Angola es una de las últimas grandes aventuras por descubrir en el planeta, un país de enorme riqueza paisajística y cultural que ofrece al viajero profesional la posibilidad de vivir algo más que un congreso. El séptimo país más grande de África, combina selvas tropicales, desiertos infinitos y una diversidad cultural marcada por la herencia del Reino del Kongo y la influencia de la historia portuguesa. Su capital, Luanda, puerta de entrada al Atlántico, se presenta como una ciudad vibrante y cosmopolita, donde conviven tradición y modernidad, música, gastronomía y una energía propia. Bajo el lema “El Ritmo de la vida”, el país ofrece a organizadores y asistentes la oportunidad de convertir cada viaje profesional en una experiencia memorable, con el atractivo añadido de descubrir un destino auténtico y aún por explorar.