Angola se une al Campeonato Mundial de E1 con el Gran Premio en Luanda

lunes 30 de marzo de 2026 , 09:15h

La E1 Series, el primer campeonato mundial de lanchas eléctricas y nuevo estandarte del lujo deportivo -que cuenta en su parrilla con figuras como Will Smith, Rafael Nadal, LeBron James, Tom Brady, Marc Anthony o Steve Aoki como parte del elenco de estrellas que lideran algunos de sus equipos de lanchas eléctricas-, ha anunciado oficialmente la incorporación de Angola como nueva sede del campeonato mundial, con la celebración del E1 Luanda Gran Premio 2026 el fin de semana del 12 y 13 de septiembre. Esto marca un hito y convierte a Angola en la primera sede de este campeonato en África Austral.

Así lo anunció el actor y productor estadounidense Will Smith, propietario del equipo Visit Angola Westbrook Racing, quien presidió el acto inaugural en Luanda, junto con Alejandro Agag, fundador y presidente de la E1 League y Márcio de Jesus Lopes Daniel, Ministro de Turismo de la República de Angola. “África siempre ha encarnado la pasión y una determinación imparable. E1 en Angola es más que un momento; es un movimiento. Este septiembre, el mundo estará mirando y estoy entusiasmado de formar parte de ello” ha afirmado Will Smith.

Más allá del anuncio oficial, la visita del actor incluye una agenda institucional y cultural diseñada para poner en valor el potencial del destino, incluyendo la “Cena Azul”, un evento centrado en la captación de inversiones para el turismo náutico, segmento estratégico cuya hoja de ruta fue aprobada en diciembre de 2025 por el Consejo de Ministros, así como visitas a enclaves emblemáticos como el Museo Nacional de la Esclavitud, la Isla de Mussulo y el Museo Nacional de Historia Militar, que reflejan la riqueza cultural, histórica y natural del país.

Con más de 1.600 kilómetros de costa atlántica, Luanda se posiciona como una de las principales puertas de entrada de África y un enclave natural para acoger una competición como E1. La ciudad trabajará junto al campeonato para reforzar su apuesta por un modelo de desarrollo sostenible, apoyado en inversiones clave —como la energía hidroeléctrica— y en una visión a largo plazo que sitúa la innovación y la protección del entorno en el centro de su crecimiento.

“Estamos orgullosos de que Angola sea el nuevo destino del campeonato E1. Con su proyección internacional, E1 representa una plataforma clave para mostrar el potencial y el futuro de nuestro país. Angola está construyendo su industria turística desde sus cimientos, con un enfoque estructurado y progresivo que prioriza la sostenibilidad, la innovación y la creación de valor a largo plazo, principios que compartimos con E1 y que guían nuestro modelo de desarrollo. Este hito refuerza nuestro posicionamiento internacional en el ámbito deportivo. Estamos deseando ver a las E1 RaceBirds competir en nuestras aguas”, afirmó Márcio de Jesus Lopes Daniel, ministro de Turismo.

Por su parte, Alejandro Agag, fundador y presidente de E1, declaró: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Luanda, Angola, como una nueva parada clave en el calendario global de E1 y como una declaración de intenciones en nuestra ambición de seguir creciendo a nivel internacional. Es fantástico contar con Will Smith como propietario de uno de los equipos para respaldar esta nueva y emocionante sede, y ver su entusiasmo y el de la gente por esta forma única de competición sobre el agua”.

Equipos y retransmisión del E1 Angola GP 2026

El campeonato E1 cuenta con diez equipos liderados por destacadas figuras del deporte y el entretenimiento internacional, entre ellos Rafa Nadal —quien fue uno de los primeros en sumarse a la competición en 2023 con el equipo Rafa—, así como Visit Angola Westbrook Racing (propiedad de Will Smith); el Equipo de Miami, patrocinado por Magnus y propiedad de Marc Anthony; Aoki Racing Team (Steve Aoki); el Team Drogba (Didier Drogba); el Team Brady (Tom Brady) o Team AlUla de LeBron James, entre otros.

Estas son solo algunos de los equipos y embarcaciones eléctricas RaceBirds, pilotadas por equipos mixtos de hombres y mujeres, que debutarán por primera vez en aguas angoleñas el próximo mes de septiembre, llevando esta innovadora competición a la costa atlántica del país.

La globalización de este deporte era una de las metas de sus fundadores cuando apenas era una idea sobre el papel, y según aseguran, esa visión se está cumpliendo. Los nueve dueños acumulan más de 1.200 millones de seguidores en redes sociales y la competición se retransmite a aficionados de más de 230 territorios a través de plataformas como DAZN y SuperSport, además del canal oficial de E1 en YouTube.