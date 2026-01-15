Angola da el salto al turismo internacional en FITUR 2026

jueves 15 de enero de 2026 , 09:30h

Angola da un paso decisivo en su apertura al turismo internacional y en su estrategia global de posicionamiento con su primera participación en FITUR 2026, una de las principales ferias del calendario turístico mundial. El país llega a Madrid para presentar al mercado español su nueva identidad de destino, “Visit Angola – El Ritmo de la Vida”, en una etapa marcada por la flexibilización de los requisitos de entrada y por una hoja de ruta orientada a mejorar conectividad, estructurar producto turístico y atraer inversión.

La delegación oficial estará encabezada por el ministro de Turismo de la República de Angola, Márcio de Jesus Lopes Daniel, acompañado por su equipo y por un total de diez partners y socios estratégicos del destino —entre los que se incluyen DMCs locales e internacionales y TAAG Angola Airlines, la aerolínea bandera del país—, con una agenda enfocada a fortalecer la cooperación con la industria turística española, estrechar relaciones con turoperadores y agencias, y activar nuevas oportunidades de colaboración e inversión.

España, puerta de entrada al sur de Europa

España ocupa un lugar prioritario dentro de la estrategia internacional de Angola. El mercado español se consolida como una puerta de entrada natural a Europa y como un emisor alineado con la propuesta del país: un viajero experimentado, informado y con elevada demanda internacional, cada vez más interesado en destinos que combinen naturaleza, cultura y gastronomía, y con tendencia a priorizar experiencias transformadoras en lugares menos masificados.

En 2024, Angola recibió 81.213 viajeros europeos, de los cuales 2.426 procedían de España, una cifra que sitúa al mercado español entre los cinco principales emisores europeos.

En los últimos doce meses, el Gobierno de Angola ha reconocido el verdadero potencial del turismo como motor económico, reforzando su apuesta por la promoción internacional y por la mejora de condiciones de acceso y competitividad del destino, lo que ha contribuido a dinamizar el interés por Angola como destino emergente y a consolidar una tendencia al alza en la demanda.

El turismo como pilar de diversificación económica y desarrollo territorial

Los años 2024 y 2025 han supuesto un giro decisivo en la estrategia económica del país, tradicionalmente dependiente del petróleo y el gas, con el turismo emergiendo como uno de los pilares prioritarios de diversificación. El Plan Nacional de Fomento al Turismo (PLANATUR), impulsado por el Gobierno, ha identificado polos de desarrollo turístico en distintas regiones y ha reservado una inversión de 3.000 millones de dólares para acelerar el crecimiento del sector.

En este contexto, Angola se presenta como una de las últimas grandes aventuras del continente africano, con una oferta diversa y aún poco explorada. Desde las provincias de Cuando y Cubango, en el sureste, origen de los grandes ríos que alimentan el delta del Okavango y con un alto potencial para safaris de ultralujo, hasta Malanje, en el norte, donde las cataratas de Kalandula se posicionan como un enclave único para el turismo de naturaleza y aventura. A ello se suman destinos como Namibe y Huila, en el suroeste, que combinan paisajes desérticos y patrimonio cultural, o Benguela, en la costa central, con una madurez creciente para el turismo cultural y de playa.

Infraestructuras, conectividad e inversión: la nueva Angola turística

“El desarrollo de las infraestructuras y la conectividad está desempeñando un papel fundamental en la transformación del país. El nuevo Aeropuerto Internacional Dr. António Agostinho Neto, con una inversión de 2.800 millones de dólares, situará a Luanda en el mapa de los grandes hubs de África Central y Austral”, afirma Márcio de Jesus Lopes Daniel, ministro de Turismo de la República de Angola.

Concebido para sustituir al antiguo Aeropuerto Internacional Quatro de Fevereiro como principal puerta de entrada aérea a Luanda y al país, el nuevo aeropuerto se sitúa a unos 40 kilómetros al sureste del centro de la capital, y está diseñado para gestionar hasta 15 millones de pasajeros al año, de los cuales aproximadamente 10 millones serán internacionales. Actualmente, el aeropuerto opera con aerolíneas internacionales como TAAG Angola Airlines, TAP Air Portugal, Lufthansa, Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air France, Ethiopian Airlines o Royal Air Maroc, consolidando una red aérea amplia y diversificada.

Angola cuenta con conexiones desde España a través de grandes hubs internacionales: TAP Air Portugal enlaza distintas ciudades españolas con Luanda vía Lisboa, mientras que Ethiopian Airlines ofrece conexiones vía Addis Abeba, a las que se suman otras opciones a través de centros europeos como Fráncfort del Meno. Una red que facilita el acceso tanto al viajero como a profesionales, inversores y delegaciones procedentes de España “Nuestra participación en FITUR es clave para abrir un diálogo directo con la industria turística y con socios estratégicos. Mejorar la conectividad entre ambos países es esencial en el medio plazo para facilitar la llegada de viajeros españoles”, señala Márcio de Jesus Lopes Daniel, ministro de Turismo de la República de Angola.

A este salto en conectividad se suma la apuesta por infraestructuras orientadas al turismo de negocios y eventos, como el futuro Centro de Conferencias de Luanda - con una superficie construida total de aproximadamente 72.000 m²-, integrado en el proyecto de regeneración urbana de Chicala y cuya finalización está prevista para 2027. El país trabaja para acelerar su competitividad en segmentos como el turismo MICE y el de cruceros, con el objetivo de aprovechar su extenso litoral y captar parte del tráfico marítimo que ya navega frente a sus costas.

Además, el anuncio de planes de expansión hotelera en Angola confirma el atractivo de un mercado con activos naturales de primer nivel y un amplio margen de desarrollo. Entre ellos, Hilton ha anunciado su entrada en Angola con la apertura prevista de varios establecimientos en Luanda y Cabinda entre 2026 y 2028. Un contexto que sitúa al país como uno de los destinos emergentes más dinámicos de África, tanto para el viajero como para la inversión turística.

El debut de Angola en FITUR 2026 se presenta como una oportunidad única para que el mercado español descubra un destino en plena transformación, con una narrativa que combina naturaleza, cultura, aventura e inversión, y con la ambición clara de ocupar un lugar destacado en el mapa turístico internacional.