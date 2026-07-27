Angola, el nuevo destino africano para los amantes de la escalada

Angola se está posicionando como uno de los destinos emergentes más apasionantes de África para el turismo de aventura. Desde los espectaculares acantilados de arenisca de la Serra da Leba hasta paredes de granito prácticamente inexploradas, imponentes escarpes y extensos paisajes de montaña, todo ello sumado a que el país alberga algunas de las últimas grandes superficies de roca sin escalar del continente.

Sus paredes de granito y los escarpes de arenisca del país ya han atraído a algunos de los escaladores más reconocidos del mundo, entre ellos Alex Honnold, protagonista del documental ganador del Óscar ‘Free Solo’, y Nicolas Favresse, uno de los grandes especialistas internacionales en escalada de grandes paredes. También ha despertado el interés de medios internacionales como CNN, aportando al país una visibilidad y una credibilidad poco habituales para un destino de aventura todavía emergente.

Este mes, Angola dará un nuevo impulso a este posicionamiento con la celebración de la tercera edición del Climb Angola Festival, que reunirá a escaladores de diferentes países en las tierras altas de la provincia de Huíla del 24 de julio al 3 de agosto de 2026.

Un nuevo segmento desarrollado en tiempo récord

La escena de la escalada en Angola ha pasado de ser prácticamente inexistente a adquirir relevancia internacional en tan solo tres años. La primera edición del festival reunió a cerca de 40 participantes procedentes de 18 países y, en su segunda edición, alcanzó aproximadamente los 60 escaladores de 20 nacionalidades. En 2026 se espera la mayor participación internacional registrada hasta la fecha.

Solo Serra da Leba cuenta ya con más de 100 vías equipadas, mientras continúan abriéndose nuevos itinerarios y permanece un enorme potencial sin explorar.

Más que una competición o un encuentro deportivo, el festival se ha convertido en el motor de un proyecto mucho más amplio: el desarrollo planificado, sostenible y liderado por las comunidades locales de Angola como destino internacional de turismo de aventura. El proyecto ha contribuido a desarrollar la escalada en cinco regiones del país, cada una de ellas con características y paisajes propios:

Serra da Leba, provincia de Huíla: espectaculares acantilados de arenisca situados sobre uno de los puertos de montaña más emblemáticos de Angola. Es el principal enclave del proyecto y cuenta con más de 100 vías.

Pedras Negras de Pungo Andongo, Malanje: bloques y torres de granito negro que se elevan sobre la sabana.

Cabo Ledo, provincia de Bengo: acantilados costeros que ofrecen una combinación poco habitual de escalada y paisajes del océano Atlántico.

Cumbira II, Cuanza Sul: formaciones rocosas remotas en las tierras altas, con numerosas paredes todavía inexploradas.

Monte Luvili, provincia de Huambo: granito de alta montaña en las tierras altas del centro de Angola.

En conjunto, estos enclaves ofrecen cientos de vías sobre granito, arenisca y cuarcita. Gran parte del potencial de escalada del país permanece todavía sin explorar, lo que brinda a los escaladores experimentados la oportunidad de abrir nuevos itinerarios en paredes prácticamente vírgenes.

Más allá del festival: un proyecto de sostenibilidad, inclusión y desarrollo local

El festival es solo una de las patas que muestra la amplitud del proyecto Climb Angola. Además de las actividades de escalada, el programa de 2026 incluye highline, apertura y equipamiento de nuevas vías, talleres técnicos, acampada, iniciativas medioambientales y actividades culturales.

El encuentro reúne a escaladores, equipadores de vías, guías, especialistas en conservación y comunidades locales, favoreciendo el intercambio de conocimientos y el desarrollo de nuevas oportunidades profesionales vinculadas al turismo de aventura.

La sostenibilidad y la inclusión ocupan un lugar central en el programa. El festival ofrece tarifas reducidas para escaladores africanos, mientras que diferentes patrocinios permiten la participación de jóvenes angoleños. Estas iniciativas forman parte de un proyecto de mayor alcance destinado a formar a los futuros guías, instructores y equipadores de vías del país.

El compromiso medioambiental también está presente en cada edición. Una de las actividades más destacadas es la jornada anual de limpieza de la Serra da Leba, durante la cual se estima que los participantes pueden llegar a retirar alrededor de dos toneladas de residuos. Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con organizaciones y autoridades locales, con el objetivo de mejorar la gestión medioambiental del enclave a largo plazo.

«El Climb Angola Festival refleja perfectamente el modelo turístico que estamos desarrollando en Angola», afirma Márcio de Jesus Lopes Daniel, ministro de Turismo de la República de Angola. «Queremos que los visitantes descubran nuestro país a través de aventuras auténticas que pongan en valor nuestros paisajes, apoyen a las comunidades locales y protejan nuestro patrimonio natural. La escalada permite conocer algunos de los lugares más espectaculares de Angola y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades para el desarrollo de un turismo sostenible».

El proyecto representa los principales atributos sobre los que Angola está construyendo su posicionamiento turístico internacional: un destino auténtico, todavía por descubrir, aventurero y alejado de las rutas más transitadas y este deporte permite reunir estos cuatro elementos en una misma experiencia.