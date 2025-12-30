Max Center acoge una exposición de Amaya F. Fariza

martes 30 de diciembre de 2025 , 09:00h

Hasta el 14 de febrero de 2026

• La artista vizcaína presenta “Floral”, una selección de óleos sobre lienzo en los que investiga la relación entre la naturaleza y la luz con las flores como hilo conductor.

Max Center, centro comercial gestionado por Sonae Sierra, acoge hasta el 14 de febrero de 2026 la exposición “Floral” de la artista vizcaína Amaya F. Fariza, una celebración de la vida, la luz y la naturaleza como fuente inagotable de inspiración.

La muestra reúne una serie de óleos sobre lienzo en los que la artista investiga la relación entre la naturaleza y la luz y donde las flores son el hilo conductor de un lenguaje pictórico lleno de color, armonía y vitalidad. Las composiciones combinan realismo y lirismo e integran elementos figurativos como garzas o perros entre exuberantes escenarios florales, dando lugar a escenas poéticas y delicadas. La exposición incluye obras de distintos formatos, desde piezas de pequeño tamaño hasta un gran díptico y propone así un recorrido visual que transita de lo íntimo a lo emocional.

Amaya F. Fariza, licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, cuenta con una sólida trayectoria artística y ha participado en exposiciones nacionales e internacionales en ciudades como Dubái, Taiwán, China y Francia. Su obra forma parte de colecciones privadas dentro y fuera de España.

Con esta exposición, Max Center refuerza su compromiso con la cultura como parte esencial de su propuesta, abriendo un espacio donde el arte local tiene cabida y contribuyendo a acercar la creación contemporánea al público general.