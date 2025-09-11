Leica. Un siglo de fotografía (1925-2025) en el Teatro Fernán Gómez

jueves 11 de septiembre de 2025 , 09:08h

Como explica Karin Rehn-Kaufmann, comisaria de la exposición: “Con la Leica I comenzó una nueva era: los fotógrafos podían trabajar de forma rápida, discreta y justo en el centro de los acontecimientos. Las imágenes más icónicas del siglo XX serían impensables sin ella: reportajes de guerra, escenas callejeras, retratos íntimos...100 años de Leica significan 100 años de historia, arte y emoción contados a través de fotografías icónicas que nos conmueven y nos conectan”. “No sólo queríamos mostrar las fotografías más famosas e icónicas”, añade la comisaria, “sino también momentos personales, sorprendentes y llenos de intimidad. Nuestra selección no es estrictamente cronológica, sino que sigue un hilo emocional. Por eso nos centramos en la voz visual única de cada fotógrafo”.

Se ha presentado en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa la exposición ‘Leica. Un siglo de fotografía’, con la que la icónica marca alemana celebra su centenario. A la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz la han acompañado en la presentación Matthias Harsh, CEO de Leica Camera AG; Karin Rehn-Kaufmann, comisaria de la exposición y Art Director & Leica Gallery International; Andreas Kaufmann, presidente y accionista mayoritario, y Javier Liedo, director general de Leica Camera Iberia.

Esta muestra sin precedentes ofrece un excepcional recorrido por la obra de grandes fotógrafos internacionales desde la creación de la primera cámara de la marca, la legendaria Leica I. La exposición abre sus puertas de forma gratuita el 10 de septiembre de 2025 y podrá visitarse hasta el 11 de enero de 2026 en la Sala de Exposiciones.

Un viaje por cien años de arte, emoción y legado

Leica. Un siglo de fotografía reúne 174 imágenes de una selección de autores vinculados con la marca durante los siglos XX y XXI. Entre ellos, Bruce Davidson, Elliott Erwitt, Alberto Korda, Ralph Gibson, Sebastião Salgado, Steve McCurry, Joel Meyerovitz o Jane Evelyn Atwood, junto a figuras menos conocidas. La exposición incluye, además, un recorrido por la propia historia de Leica, desde que Ernst Leitz II decidió producir en serie el revolucionario invento de la "Ur-Leica" de Oskar Barnack, cuyo prototipo original es de 1914, pero que retrasó su desarrollo hasta 1925 debido al estallido de la I guerra mundial.

El Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa de Madrid se convierte en el centro que acoge la mayor exposición internacional del centenario de Leica. A través de un recorrido coral, los visitantes podrán descubrir cómo la marca ha acompañado a grandes fotógrafos y fotógrafas y ha sido testigo de momentos clave de la historia. La celebración del centenario se amplía en Leica Gallery Madrid (C/ José Ortega y Gasset, 34) con una exposición donde se podrán contemplar más fotografías emblemáticas que forman parte de este testimonio único.

La huella española en este siglo de Leica

A su paso por Madrid, la exposición se enriquece con la obra de casi una treintena de fotógrafos españoles, entre los que figuran nombres como Agustín Centelles, Ricard Terré, Gonzalo Juanes, Manuel Sonseca, Clemente Bernard, Manolo Laguillo, Anna Turbau, Javier Campano y Alberto Garcia-Alix, entre otros, que completan este fascinante recorrido por la fotografía de calle, el documento social, el paisaje urbano, la naturaleza o el retrato.

Un legado vivo a través de elementos inéditos

La muestra incluye además una selección de cámaras clásicas como Leica I (1925) y Leica II (1932) además de materiales audiovisuales e históricos procedentes de la colección del Ernst Leitz Museum que Leica tiene abierto al público en la ciudad alemana de Wetzlar, y que ilustra en Madrid la evolución tecnológica y estética de la marca durante un siglo de historia.