Exposición en Cantabria del artista taiwanés Chih Fang Lee

martes 26 de agosto de 2025 , 09:12h

La Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España invitó a sus seguidores en redes sociales a visitar «La ciudad de los hombres», la exposición del artista taiwanés Chih Fang Lee que deslumbra en el Museo Marqués de Valdecilla de Cantabria (hasta el 30 de agosto).

LA CIUDAD DE LOS HOMBRES es una exposición de escultura y pintura y más…

Chih-Fang Lee es un artista nacido en Taiwán en 1960 que ha seguido desarrollando su obra residiendo en España.

En 2018 presentó la exposición “La canción de la tierra”, en la Sala Baluarte del Centro Cultural Adolfo Suárez (Tres Cantos, Madrid), que reunía más de 40 obras realizadas entre 2012 y 2018.

Reflexión personal

En sus trabajos Lee reflexiona sobre la fugacidad del tiempo y la delicada valía de la vida en un universo inmenso. Señala que su deseo más profundo es seguir explorando con humildad, aprendiendo de la vida y comunicándolo —a través de la pintura y la poesía— para hallar paz en su alma.