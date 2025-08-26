publicidad
www.inoutviajes.com
OTRAS NOTICIAS
Exposición en Cantabria del artista taiwanés Chih Fang Lee
Ampliar

Exposición en Cantabria del artista taiwanés Chih Fang Lee

martes 26 de agosto de 2025, 09:12h

La Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España invitó a sus seguidores en redes sociales a visitar «La ciudad de los hombres», la exposición del artista taiwanés Chih Fang Lee que deslumbra en el Museo Marqués de Valdecilla de Cantabria (hasta el 30 de agosto).

LA CIUDAD DE LOS HOMBRES es una exposición de escultura y pintura y más…

Chih-Fang Lee es un artista nacido en Taiwán en 1960 que ha seguido desarrollando su obra residiendo en España.

En 2018 presentó la exposición “La canción de la tierra”, en la Sala Baluarte del Centro Cultural Adolfo Suárez (Tres Cantos, Madrid), que reunía más de 40 obras realizadas entre 2012 y 2018.

Reflexión personal

En sus trabajos Lee reflexiona sobre la fugacidad del tiempo y la delicada valía de la vida en un universo inmenso. Señala que su deseo más profundo es seguir explorando con humildad, aprendiendo de la vida y comunicándolo —a través de la pintura y la poesía— para hallar paz en su alma.

Actualidad
Arte
Cantabria
Chih Fang Lee
Escultura
Exposición
Pintura
Taiwán
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios
siguiente noticia noticia anterior
Portada | Hemeroteca | Índice temático | Sitemap News | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Inout Viajes :: 2014 Contacto
Cibeles.net, Soluciones Web, Gestor de Contenidos, Especializados en medios de comunicación.EditMaker 7.8