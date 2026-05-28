Infinity Art y la UPV presentan la exposición JAZZ 4’33’’

jueves 28 de mayo de 2026 , 08:15h

La quinta planta de El Corte Inglés de avenida Francia de Valencia acogerá, desde el próximo viernes 30 de mayo a las 12:00 h, la exposición colectiva JAZZ 4’33’’, una propuesta promovida por Infinity Art en colaboración con la Universidad Politecnica de Valencia. La muestra podrá visitarse hasta el 30 de junio.

La exposición reúne una selección exclusiva de obras inéditas y únicas de Estefanía Serrano, Premio Nacional de Pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en 2025 y ganadora del Premio Arte Emergente Infinity Art El Corte Inglés en 2024.

El título de la muestra procede de JAZZ 4’33’’, la obra conceptual del músico de jazz y artista Ximo Tebar, concebida como libro y partitura, y planteada como una experiencia lectora y performativa en torno al silencio, la percepción, la improvisación y el espacio abierto. La propuesta establece un diálogo con referentes de la vanguardia del siglo XX como John Cage, Kazimir Malevich, Erik Satie y Norman McLaren, y enlaza con la filosofía de Infinity Art: transformación, combinación y obra abierta.

La presencia de Estefanía Serrano como artista principal responde a la afinidad de su trabajo con ese universo conceptual. Su investigación sobre la línea, la abstracción geométrica, la proporción áurea y la tensión entre estructura y organicidad convierte sus piezas en una especie de partitura visual. En ellas, líneas, espacios, silencios y variaciones generan una percepción próxima a la música. Como en JAZZ 4’33’’, donde el tiempo, el vacío y la escucha se convierten en materia creativa, la obra de Serrano plantea un diálogo entre orden y vibración, cálculo y emoción, lo visible y lo suspendido.

La inauguración contará con la presencia de Estefanía Serrano; el músico de jazz y promotor de Infinity Art, Ximo Tebar; Teresa Cháfer, catedrática de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la UPV; y Carla González Ricarte, directora regional de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés.

Premio Arte Emergente Interactivo

En el marco de la exposición, Infinity Art y la Universitat Politècnica de València presentan la Colección UPV 2026 Infinity Art, integrada por obras únicas realizadas por alumnos de la asignatura Proyecto Expositivo, del último curso del Grado en Bellas Artes de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles.

Un jurado independiente distinguirá las obras que mejor se ajusten a la filosofía Infinity Art. El Corte Inglés entregará un premio a la obra ganadora, acompañado de un diploma y dos accésits. El fallo del jurado y la entrega de premios se celebrarán el próximo 30 de junio a las 12:00 h.

El Premio Arte Emergente Interactivo El Corte Inglés & Infinity Art nació en 2021. En ediciones anteriores han sido galardonados Amina Kouissar (2021), Antonio Ovejero (2022), Estefanía Serrano (2023), Lucía Berbel (2024) y Aiden García (2025).

Infinity Art, una nueva forma de coleccionismo

Infinity Art es un proyecto artístico innovador que plantea una nueva forma de coleccionismo basada en la transformación y combinación de las obras. Las piezas creadas por los artistas permiten al coleccionista configurar nuevas composiciones y desarrollar su propio universo creativo.

Desde su presentación pública en Feria Marte 2020, Infinity Art ha consolidado su presencia en el circuito artístico contemporáneo, participando en ferias internacionales como Estampa, Art Madrid o Amsterdam Affordable Art Fair.

El proyecto también ha impulsado exposiciones y el Premio Arte Emergente Interactivo Infinity Art, en colaboración con El Corte Inglés, Feria Marte de Arte Contemporáneo de Castellón y la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la Universitat Politècnica de València.

Actualmente, la colección Infinity Art cuenta con más de 500 obras únicas creadas por artistas de reconocida trayectoria, lo que aporta al proyecto exclusividad, originalidad y un elevado nivel de rigor artístico.