Exposición OJOS del artista Alberto Bustillo

martes 03 de febrero de 2026 , 08:30h

Galería Debajo del Sombrero

Fechas: del 30 de enero al 21 de febrero

El Estudio Debajo del Sombrero presenta Ojos, la segunda exposición de su galería recientemente inaugurada, dedicada al Art Brut español.

Ojos es la tercera exposición individual de Alberto Bustillo y reúne una serie de dibujos de animales que parecen regresarnos a un tiempo prehistórico de la mirada. Recordando a los ídolos oculados del Calcolítico, los ojos de los animales de Bustillo son desmesurados, opacos, impenetrables. No nos miran para establecer un vínculo, sino como quien queda detenido ante una luz demasiado intensa. Como una escena nocturna en la carretera, cuando los faros del coche sorprenden a un animal inmóvil, deslumbrado por la luz cegadora. Más que mirar, la oscuridad de sus ojos —a la vez tiernos y fantasmales— es tan profunda que refleja, y de ahí la extrañeza que provocan en quien los contempla.

Alberto Bustillo (Madrid, 1984) se incorporó al Estudio Debajo del Sombrero en 2013. Para dibujar elige siempre una barra gruesa de grafito, y la insistencia en su trazo hace que sus figuras alcancen un negro tan denso que el papel llega a ondularse por la presión. Su motivo recurrente son los animales, los cuales retrata a partir de figuras de plástico que le sirven como modelo. En cada sesión sigue un ritual que se repite con exactitud: los toma uno a uno, los acerca al dibujo, le hace dar unos toques sobre el papel, y a continuación los dispone perfectamente alineados de pie frente a él. Luego comienza a dibujarlos, a veces solapando las figuras, como si emergieran de un mismo cuerpo. La acción final del ritual sugiere que estos animales son más que modelos para el artista: al terminar el dibujo, Bustillo los apila sobre el papel, en un gesto que parece buscar reunir todo el conjunto en una unidad indivisible.

El Estudio Debajo del Sombrero no es una intervención temporal, sino un proyecto sostenido en el tiempo que busca acompañar a los artistas con discapacidad intelectual en todas las etapas de su práctica. A través de este entorno, los artistas pueden continuar formándose, evolucionar en su lenguaje artístico, ejercer su profesión y acceder a oportunidades dentro del arte contemporáneo, tanto a nivel nacional como internacional.

El estudio actualmente reúne a 38 artistas y atiende a sus necesidades en todos los aspectos de su práctica: formación, orientación en el taller, selección y archivo de obra, promoción, organización de exposiciones y venta de obras.

Para conseguir sus objetivos, Debajo del Sombrero opera en red con diferentes agentes, entidades y profesionales del arte. Los programas del estudio se desarrollan en instituciones clave de la cultura —Matadero Madrid, La Casa Encendida y la Facultad de Bellas Artes de la UCM—, con las que trabaja en el desarrollo de metodologías en torno al arte, la discapacidad y la enseñanza, así como en la creación de espacios de participación innovadores que sean sensibles a la diversidad.

En 2024, Debajo del Sombrero recibió el Premio Cultura Time Out Madrid a la Mejor Iniciativa Sociocultural.