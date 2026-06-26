Farsa y licencia de la reina castiza, la feroz sátira de Valle-Inclán, en el Teatro Español

viernes 26 de junio de 2026 , 09:00h

El Teatro Español presenta el estreno absoluto de Farsa y licencia de la reina castiza, de Ramón María del Valle-Inclán, en versión y dirección de Ana Zamora.

El montaje podrá verse del 30 de junio al 26 de julio en la Sala Pequeña - Margarita Xirgu.

Considerada una de las piezas fundamentales del universo esperpéntico de Valle-Inclán, la obra ofrece una mirada satírica y despiadada sobre la España isabelina. En un Madrid dominado por la miseria, las apariencias y los privilegios, Isabel II y su corte desfilan como figuras grotescas atrapadas en una maquinaria de corrupción, oportunismo y doble moral.

A través de un lenguaje popular cargado de ironía y una teatralidad exuberante, Valle-Inclán construye una crítica feroz contra los mecanismos del poder y las estructuras de una sociedad que parece condenada a repetir sus propios errores. Lo trágico y lo cómico se entrelazan constantemente en una obra donde el absurdo se convierte en una poderosa herramienta para analizar la realidad.

La propuesta, dirigida por Ana Zamora, recupera toda la vigencia del texto desde una mirada contemporánea. La directora plantea la obra desde las contradicciones de unos personajes que revelan una sociedad en decadencia. Desde esta perspectiva, Farsa y licencia de la reina castiza trasciende su contexto histórico para dialogar directamente con el presente.

En esta sátira, Valle-Inclán transforma la realidad política y social en un gran retablo grotesco donde la denuncia se articula a través del humor, la exageración y la deformación. El resultado es una obra profundamente crítica que convierte la risa en una herramienta de reflexión sobre los abusos del poder y los ciclos históricos que parecen repetirse generación tras generación.

El elenco está formado por Miguel Ángel Amor, Paula Iwasaki, Alejandro Pau, Aisa Pérez, Rafael Ortiz e Isabel Zamora. La puesta en escena cuenta con dirección musical de Víctor Pliego de Andrés, voz y palabra de Vicente Fuentes, vestuario de Deborah Macías, escenografía y trabajo de objetos de David Faraco, iluminación de Juan Gómez-Cornejo y coreografía de Javier García Ávila.

Farsa y licencia de la reina castiza es una coproducción entre el Teatro Español y Nao d’amores, compañía segoviana que llega por primera vez a este espacio municipal. La obra podrá verse del 30 de junio al 26 de julio, a las 19:30 horas, en la Sala Margarita Xirgu, con una duración aproximada de 80 minutos.

La función accesible tendrá lugar el viernes 10 de julio, con audiodescripción y sobretitulado para personas sordas. Para garantizar una correcta visibilidad, se recomienda evitar las primeras filas y adquirir localidades a partir de la fila 5.