Una noche sin luna de nuevo en el Teatro Español

jueves 30 de abril de 2026 , 08:30h

El Teatro Español vuelve a acoger Una noche sin luna, pieza escrita e interpretada por Juan Diego Botto a partir de textos de Federico García Lorca y dirigida por Sergio Peris-Mencheta.

La obra, que podrá verse del 30 de abril al 31 de mayo en la Sala Principal, ha despertado un gran interés en el público, ha agotado todas las localidades en pocas horas tras su presentación, consolidándose como uno de los montajes más esperados de la temporada.

Una noche sin luna es una propuesta conmovedora y contemporánea que acerca la figura de Lorca desde una sensibilidad actual, como si el propio autor estuviera hoy sobre el escenario. Lejos de plantear un recorrido biográfico convencional, la pieza propone un viaje que conecta su pensamiento y su obra con los conflictos y preguntas del presente.

A partir de entrevistas, charlas, conferencias, fragmentos de sus obras y algunos de sus poemas, el montaje construye un relato en primera persona donde es el propio Lorca quien se dirige al espectador. A través de la dramaturgia de Juan Diego Botto, emergen episodios de su vida —su paso por la Residencia de Estudiantes, la experiencia de La Barraca, las críticas a Yerma, su relación con la prensa o sus vivencias personales— que dialogan con cuestiones como la libertad de expresión, la identidad, el papel de la mujer o la importancia de la memoria.

La dirección de Sergio Peris-Mencheta plantea la obra como un juego constante de espejos entre tiempos, donde la vida de Lorca se entrelaza con la actualidad. El título hace referencia a la noche en la que Lorca fue fusilado, una noche sin luna, y funciona como punto de partida para una reflexión escénica que conecta la historia con el presente. El espectáculo combina ironía, emotividad y sentido del humor, trazando un retrato vivo y cercano del autor granadino, alejado de visiones estáticas o exclusivamente históricas.

La puesta en escena cuenta con escenografía de Leticia Gañán y Curt Allen Wilmer (Estudio Dedos), vestuario de Elda Noriega, iluminación de Valentín Álvarez, música original de Alejandro Pelayo y espacio sonoro de Pablo Martín Jones, configurando un lenguaje escénico que refuerza la intensidad emocional de la propuesta.

Una noche sin luna podrá verse del 30 de abril al 31 de mayo, a las 19:00 horas, en la Sala Principal del Teatro Español, con una duración aproximada de 105 minutos.