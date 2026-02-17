Confidencias de artistas en el Teatro Español

martes 17 de febrero de 2026 , 08:15h

El Teatro Español estrena el próximo 19 de febrero Confidencias de artistas, una propuesta escénica que recupera las entrevistas realizadas por la periodista y escritora Carmen de Burgos (Colombine) a actrices, cantantes y bailarinas de principios del siglo XX. Esas confidencias se trasladan ahora a una experiencia teatral íntima y contemporánea.

La obra invita al público a adentrarse en los camerinos de las grandes artistas del pasado, espacios de intimidad y confianza donde la pionera Carmen de Burgos supo captar historias inéditas, alejadas del mito y del relato público. A partir de 45 entrevistas originales, la pieza construye un dispositivo escénico singular: una entrevista que es, a la vez, todas y ninguna, condensando en una única voz coral experiencias, dudas y deseos compartidos por generaciones de mujeres artistas.

El montaje adquiere una dimensión simbólica al representarse en el Teatro Español, testigo de algunas de las entrevistas originales. Esta coincidencia permite conectar pasado y presente, activando la memoria del lugar y reforzando el carácter intimista de la propuesta.

Impulsada por dos creadoras jóvenes y un equipo mayoritariamente femenino, la obra no plantea un homenaje nostálgico a Carmen de Burgos, sino despertar su legado. Colombine, además de ser la primera periodista de guerra, fue una de las primeras voces feministas y una de las mayores traductoras de su tiempo. Pero, además, fue pionera al generar un archivo inexistente hasta entonces: entrevistó tanto a figuras consagradas como María Guerrero, Margarita Xirgu o la Niña de los Peines, como a otras artistas prácticamente olvidadas hoy. Para el público contemporáneo, la obra ofrece una mirada cercana y reveladora que descubre a estas figuras como trabajadoras del arte, artesanas de la escena y personas vulnerables.

El reparto lo componen Inés Collado y Almudena Pascual, que sostienen un juego escénico entre Carmen de Burgos y la artista. La propuesta se completa con la escenografía y el vestuario de Berta Navas, la iluminación de Elena Santos y el espacio sonoro de José Pablo Polo.

La obra, una producción de drift, podrá verse del 19 de febrero al 8 de marzo de 2026, de jueves a domingo a las 18:30 horas, en el Salón de los balcones – Andrea D’Odorico del Teatro Español, con una duración aproximada de 45 minutos.