Duermen bajo las aguas, la primera novela de Carmen Kurtz, se estrena en el Teatro Español

martes 25 de noviembre de 2025 , 08:00h

El Teatro Español acoge del 27 de noviembre al 14 de diciembre la obra Duermen bajo las aguas, una adaptación de la primera novela de Carmen Kurtz que firma y dirige Sara Mérida.

El montaje, que podrá verse en el Salón de los Balcones – Andrea D’Odorico, recupera un texto fundamental de la autora, situando en primer plano la vivencia de una joven que atraviesa un periodo marcado por la inestabilidad de comienzos del siglo XX y los efectos que la guerra tiene sobre su entorno y sus vínculos más cercanos.

La protagonista, Pilar, es una joven barcelonesa que experimenta cambios bruscos en su vida familiar y afectiva mientras intenta sostenerse en una realidad que no deja de alterarse. En este proceso, la pérdida adopta formas diversas y el amor se presenta como una expectativa interrumpida por las circunstancias. La obra muestra cómo Pilar trata de adaptarse a ese contexto incierto, al tiempo que descubre en la amistad el refugio anhelado.

El reparto está formado por Rebeca Hernando y Ainara Orgaz, intérpretes con una sólida formación y trayectoria en la escena contemporánea, ambas vinculadas a la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) y con experiencia en proyectos dirigidos por creadoras y creadores como Pablo Messiez, Paula Paz, Mariano Gracia o Sara Tabernero.