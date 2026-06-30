Longines amplía la colección Conquest con nuevos modelos de cuarzo llenos de color

martes 30 de junio de 2026 , 08:45h

La firma relojera suiza Longines incorpora nuevas referencias a su emblemática colección Conquest, una línea que desde hace más de siete décadas representa el equilibrio entre elegancia, deportividad y funcionalidad. La colección crece ahora con una renovada gama de relojes de cuarzo disponibles en distintos tamaños y acabados, pensados para adaptarse a cualquier estilo y acompañar al usuario en el día a día.

Las nuevas incorporaciones están disponibles en cajas de 30, 34, 38 y 41 milímetros, lo que permite responder a diferentes preferencias de tamaño sin renunciar al carácter versátil que distingue a la colección. Además, la propuesta se enriquece con una atractiva paleta cromática que aporta frescura y personalidad, con esferas en colores vibrantes y sofisticados que convierten cada modelo en un accesorio con identidad propia.

Conquest ocupa un lugar destacado en la historia de Longines. En 1954 se convirtió en la primera colección de la firma protegida mediante una marca registrada, un hito que marcó el inicio de una de sus líneas más reconocidas. Desde entonces, ha evolucionado manteniendo intacta su esencia: ofrecer relojes capaces de combinar un diseño refinado con un rendimiento fiable tanto en entornos urbanos como en actividades al aire libre.

Los nuevos modelos conservan las señas de identidad de la colección, con cajas de acero inoxidable, acabados de alta calidad y un diseño limpio y contemporáneo que facilita su uso en cualquier ocasión. Su movimiento de cuarzo garantiza precisión y comodidad, convirtiéndolos en una opción ideal para quienes buscan un reloj práctico sin renunciar al estilo.

Con esta ampliación, Longines reafirma su apuesta por una relojería atemporal que combina tradición e innovación, ofreciendo piezas capaces de acompañar el ritmo de la vida moderna con la calidad y el savoir-faire que caracterizan a la manufactura suiza.