La elegancia atemporal de Longines se reinventa en su nueva Master Collection

lunes 15 de junio de 2026 , 10:45h

La firma suiza presenta una nueva generación de su icónica colección, con cajas rediseñadas, esferas más sofisticadas y movimientos automáticos de última generación

La relojería suiza continúa demostrando que tradición e innovación pueden avanzar de la mano. En esta ocasión, Longines presenta una renovada versión de The Longines Master Collection, una de las líneas más emblemáticas de la marca, que estrena un diseño completamente nuevo sin renunciar a los valores que la han convertido en un referente de la elegancia relojera contemporánea.

Con esta evolución, la firma del reloj de arena alado reafirma su compromiso con la excelencia técnica y el refinamiento estético, ofreciendo una colección pensada para quienes valoran la precisión mecánica y el diseño atemporal. La nueva gama incorpora modelos de 30, 34, 39 y 41 milímetros de diámetro, adaptándose tanto al público masculino como femenino y respondiendo a las tendencias actuales de versatilidad y confort.

Un homenaje al arte del detalle

Desde su lanzamiento en 2005, The Longines Master Collection se ha consolidado como una de las expresiones más reconocibles de la identidad de la casa. En esta nueva interpretación, la colección evoluciona a través de una cuidada actualización estética que pone el foco en los acabados y en la riqueza visual de cada pieza.

Entre las principales novedades destacan las nuevas esferas decoradas con un elegante motivo de grano de cebada, un acabado tradicional de inspiración clásica que aporta profundidad y personalidad al reloj. Este refinado trabajo artesanal se complementa con nuevas tonalidades y una mayor atención a los contrastes, mejorando la legibilidad y reforzando el carácter distintivo de cada modelo.

Las cajas también han sido rediseñadas para ofrecer líneas más fluidas y proporciones equilibradas, mientras que las nuevas pulseras integran acabados más sofisticados y una ergonomía optimizada para un ajuste más cómodo en la muñeca.

Precisión mecánica y tecnología avanzada

Más allá de la estética, la nueva colección incorpora movimientos automáticos de última generación desarrollados para garantizar una elevada precisión y fiabilidad. Fiel a la tradición relojera de Longines, cada pieza combina el saber hacer mecánico de la marca con soluciones técnicas contemporáneas que responden a las exigencias del usuario actual.

Esta combinación de innovación y artesanía permite que la colección mantenga el equilibrio entre rendimiento y elegancia que ha caracterizado a Longines a lo largo de casi dos siglos de historia.

La elegancia como sello de identidad

Fundada en 1832 en Saint-Imier, Suiza, Longines es una de las firmas relojeras más prestigiosas del mundo y ha construido su reputación sobre una filosofía basada en la elegancia, la precisión y la tradición. Con presencia en más de 150 países, la marca continúa desarrollando relojes que reflejan su herencia histórica sin perder de vista las tendencias y necesidades contemporáneas.

La nueva The Longines Master Collection representa precisamente esa capacidad de evolución constante. Se trata de una colección que respeta la esencia de los grandes relojes clásicos, pero que incorpora un lenguaje estético actual y una tecnología de vanguardia para seguir conquistando a nuevas generaciones de aficionados a la relojería.

Con este lanzamiento, Longines vuelve a demostrar que la verdadera elegancia no entiende de modas pasajeras, sino que se construye a partir de la excelencia en cada detalle.